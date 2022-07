Erfolgreicher Bodensee-Kanumarathon

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine kleine, aber erfolgreiche Delegation vom Lindauer Kanuclub hat am Samstag 2. Juli am Bodensee-Kanumarathon in Iznang teilgenommen. Der Wettbewerb startete bei Traumwetter mit knapp 120 Teilnehmern.

Der Kurs vom Halbmarathon führte mit 21 km von Iznang aus um die Insel Reichenau und zurück. Die Teilnehmer vom Marathon mit 42 km bewältigten die Strecke doppelt.

Bei den Herren fuhren Stefan Baiker mit 2:12 Std. und Marcus Juhre mit 2:03 Std. in das erfolgreiche vordere Mittelfeld im Halbmarathon.

Bei den Damen gewann Simone Junker mit einer herausragenden Zeit von 3:47 Std. den Marathon. Frank Bürgel belegte mit 3:37 Std. den hervorragenden 3. Platz bei den Herren im Marathon.

Wir blicken auf ein erfolgreiches und freudiges Wettkampf-Wochenende zurück und freuen uns bereits auf die weiteren Wettkämpfe in der Saison!