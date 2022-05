Erfolgreiche Teilnahme bei Jugend musiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Drei Schülerinnen und Schüler der Musikschule Lindau stellten sich in diesem Jahr den Herausforderungen bei Jugend musiziert.

Vijan Hesso an der Violine und Paul Hund am Schlagzeug stellten sich am 14. Mai in Kempten einer jeweils 3-köpfigen Jury. Die beiden 8-jährigen Talente nahmen in der Altersgruppe 1b teil und erspielten sich hervorragende Ergebnisse. Über 19 Punkte und einen 2. Preis darf sich Vijan Hesso freuen. Paul Hund erreichte 24 von 25 möglichen Punkten und wurde mit einem 1. Preis ausgezeichnet.

Bereits am 10. April fand in Ingolstadt der bayernweite Wettbewerb für die Altersgruppen 3 bis 7 statt. Samuel Horber hat für den Wettbewerb ein 13-minütiges Programm vorbereitet und wurde für seinen Vortrag an Schlagzeug und Marimbaphon in der Altersgruppe 3 mit einem 1. Preis und 21 Punkten belohnt.

Die Musikschule Lindau gratuliert den drei jungen Musikerinnen und Musikern und den beiden Lehrkräften Vinka Hauser und Hermann März ganz herzlich.