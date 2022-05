Erfolgreiche Kombinationsveranstaltung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 15. Mai fand nach der pandemiebedingten Verschiebung endlich die Mitgliederversammlung vom Ruderclub Lindau (B) e.V. in Kombination mit dem Anrudern statt. Über fünfzig Mitglieder fanden sich vormittags am Aeschacher Ufer ein und wurden vom 1. Vorsitzenden Hans-Jürgen Kramp herzlichst begrüßt. Von großem Interesse war vor allem der Bericht von Ruderwartin Claudia Reinartz. Sie berichtete von über 20000 geruderten Kilometern im Jahr 2021. Diese wurden zu einem Drittel von Herren absolviert; zwei Drittel von Damen. Das neue Ausbildungskonzept wurde erfolgreich umgesetzt und über die Hälfte der Teilnehmer sind in den Verein eingetreten. Nach weiteren Berichten des Wanderruderwartes Werner Schmidt und des Hauswartes Jens Bohnert folgte der Kassenbericht für 2021 und die erfolgreiche Entlastung des Vorstandes. Auch der explizit ausgearbeitete Wirtschaftsplan für 2022 von Kassenwart Bastian Poralla wurde von den Mitgliedern abgesegnet. Nach der Abstimmung des Antrages für eine Mindestanzahl für Arbeitsstunden folgte noch die einstimmige Satzungsänderung. Da keine weiteren Anträge eingegangen waren und auch der Mittag nahte wurde die Mitgliederversammlung beendet und das Anrudern rückte in den Vordergrund. Nach einer kurzen Pause konnten sechs Mitglieder für langjährige Mitgliedschaften geehrt werden – Dies waren: Bastian Poralla und Conny Fuchs für 25 Jahre; Anita Neumann und Hubert Koch für 40 Jahre; Ingrid Bauer und Rudi Lampart für 60 Jahre. Standesgemäß fand im Anschluss eine gemeinsame Ruderausfahrt statt, bevor zum geselligen Teil übergegangen wurde. Ein rundum gelungener Saisonauftakt. Wir freuen uns auf eine schöne Rudersaison 2022.