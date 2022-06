Erfolgreiche Gitarristen bei „Jugend musiziert“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem das Lindauer Gitarrenquartett erfolgreich den Landeswettbewerb in Ingolstadt mit einem ersten Preis absolviert hat, erhielten sie die Weiterleitung zum 59. Bundesentscheid in Oldenburg. Vom 2. bis 9. Juni stellten sich über 2300 Musiker und Musikerinnen aus ganz Deutschland der Jury im Norden Deutschlands. Trotz der großen Konkurrenz überzeugten die vier jungen Gitarristen Alexander Fress, Rafet Karabag, Simon Baron und Mia Egger unter der Leitung von Elena Hager die Jury und das Publikum mit ihrem souveränen Vorspiel. Im anschließenden Jurygespräch wurde vor allem ihr tolles Zusammenspiel als Gruppe gelobt. Mit ihrem technisch sehr anspruchsvollen und musikalisch ausgefeilten Programm wurden sie in der Altersgruppe 5 mit 22 Punkten und somit einem zweiten Preis auf Bundesebene ausgezeichnet.