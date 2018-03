Erfolgreiche Gitarristen bei „Jugend musiziert“

Beim diesjährigen Landeswettbewerb in Regensburg haben die Geschwister Mia und Julia Egger ais Lindau einen großen Erfolg erzielt. Beide traten in der Kategorie Gitarre Solo an. Julia Egger gewann mit einem anspruchsvollen, komplett auswendig gespielten Programm in der Wertungsgruppe IV einen zweiten Preis. Mia Egger erreichte in der Wertungsgruppe III einen hervorragenden ersten Preis und qualifizierte sich somit zum Bundeswettbewerb in Lübeck. Auch sie trug alle Werke auswendig vor. Beide Gitarristinnen, Schülerinnen der privaten Lindauer Musiklehrerin Elena Hager, nahmen bereits vor zwei Jahren beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Besetzung Duo und Quartett teil. Auch dort sind sie mit Preisen ausgezeichnet worden. Foto: privat