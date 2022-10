Erfolgreiche Aktion „Kräutersträuße“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie wichtig die Unterstützung pflegebedürftiger und in Not geratene Familien ist, sollte uns in diesen schwierigen Zeiten bewusst sein. Der Frauenbund Nonnenhorn leistete auch in diesem Jahr mit seiner traditionellen Aktion „Kräutersträuße“ einen großen finanziellen Beitrag. In kunstvoller Handarbeit werden die in der Natur gesammelten Heilkräuter zu duftenden Sträußen gebunden. An Mariä Himmelfahrt werden diese gesegnet und anschließend auf Spendenbasis angeboten. Der KDFB Nonnenhorn freute sich mit dieser erfolgreichen Aktion einen Scheck über 600 EUR an das Familienpflegewerk Lindau zu übergeben. Foto: Gertrud Hadamik