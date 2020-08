Erfahrung für den Sturm der EV Lindau Islanders

Die EV Lindau Islanders haben ihren zweiten Zugang bekannt gegeben. Der 28-jährige Stürmer Damian Schneider wechselt von den EXA Icefighters Leipzig aus der Oberliga Nord nach Lindau. Am Bodensee wird er laut Mitteilung neben dem Eishockeysport auch eine Arbeitsstelle antreten. Sofiene Bräuner hingegen verlässt die Islanders.

Der gebürtige Essener Damian Schneider durchlief bei den Moskitos in seiner Heimstadt sämtliche Jugendmannschaften. In Essen erzielte er während seiner Einsätze von der U18 bis zur U20 in 139 Jugendspielen der Jugend- und Junioren-Bundesliga 206 Scorerpunkte. Seine ersten Erfahrungen in der Oberliga machte er ebenfalls für die Moskitos. Von 2010 bis 2012 machte er laut Mitteilung der Lindauer 54 Spiele, wurde aber immer noch regelmäßig in der U20 eingesetzt.

Vor der Saison 2012/13 wechselte Schneider nach Herne und steig dort mit dem Club in die Oberliga Nord auf. Für den Herner EV machte der Stürmer 193 Spiele und erzielte 199 Scorerpunkte. Nach fünf Spielzeiten in Herne – im letzten Jahr wurde Schneider Meister – wechselte er zu den EXA Icefighters Leipzig. Für die Sachsen stand der 28-Jährige in den vergangenen drei Spielzeiten 127-mal auf dem Eis und sammelte 94 Scorerpunkte. „In Damian wechselt ein erfahrener Stürmer im besten Eishockeyalter zu uns“, sagt Lindaus Sportlicher Leiter Sascha Paul. „Ich hatte mit ihm von Anfang an gute Gespräche und seine Spielweise wird unserem Sturm mehr Durchschlagskraft bringen.“ Schneider habe ein gutes Auge für seine Mitspieler „und weiß, wo das Tor steht“.

Neben dem Eishockey tritt Schneider wie viele seiner neuen Teamkollegen in Lindau auch eine Arbeitsstelle an. „Der ausschlaggebende Punkt, warum ich nach Lindau wechsle, ist, dass ich mich menschlich wie sportlich weiterentwickeln möchte“, wird der Stürmer in der EVL-Mitteilung zitiert. „Die neuen Leute und eine neue Umgebung werden mir sicherlich guttun.“ Seine sportlichen Ziele sind hoch. „Ich möchte mit dem Team mindestens die Play-offs erreichen.“

Als gelernter Metallbauer wird Schneider ab September bei einem Hauptsponsor der EV Lindau Islanders arbeiten. Das Paket aus Beruf und Oberliga-Eishockey überzeugte den 28-Jährigen. „Das Konzept Arbeit, gepaart mit Sport, war ein Grund, warum ich mich bewusst entschieden habe, nach Lindau zu ziehen, da es immer wichtig ist, auch an die Zeit nach dem Eishockey zu denken. Somit kann ich weitere Erfahrung im Berufsleben sammeln“, sagt Schneider. „Aber natürlich ist auch die Location, dort zu arbeiten, wo andere ihren Urlaub verbringen, ein Grund für mich, nach Lindau zu wechseln.“ Lindaus neuer Trainer Gerhard Puschnik ist erfreut über den Zugang, „Mit ihm gewinnen wir an Erfahrung und Breite im Kader und erhoffen uns, dass er entscheidende Akzente setzen kann.“

Nicht mehr zum Kader der Islanders gehört dagegen Sofiene Bräuner. Verein und Spieler waren zwar in Gesprächen, letztlich entschied sich der 21-Jährige aber aus privaten Gründen dazu, den Verein zu verlassen. Der gebürtige Freiburger schoss in 39 Spielen neun Tore für Lindau und gab 16 Vorlagen.