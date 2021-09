Entwicklungsziel 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Melanie Berchthold, aufgewachsen am Bodensee und bei Waeldeclothing zuständig für Kommunikation und Öffentlichkeit, hat in ihrem Heimaturlaub die Gelegenheit genutzt, gemeinsam mit der Firmengründerin Carla Westhaus die Ausstellung FRIEDENSKLIMA! auf der Lindauer Gartenschau zu besuchen. Mit ihrem Startup-Unternehmen möchte Westhaus dem Trend billiger Mode aktiv etwas entgegensetzen und den Fertigungs- und Vertriebs-Prozess individuell designter Kleidungsstücke sowohl transparent als auch nachhaltig zu gestalten. Ihr ist wichtig, sowohl ökologische als auch sozial verträgliche Standards angemessen zu berücksichtigen und entstehende Abfälle vollständig weiter zu verwerten. Deshalb werden beispielsweise Kissenhüllen mit Stoffresten und -schnipseln befüllt.

Der Fertigungsprozess orientiert sich am Global Organic Textile Standard (GOTS), der ein weltweit angewandter Standard für die Verarbeitung von Textilien aus mindestens 95% biologisch erzeugten Naturfasern ist und sich auf die gesamte Lieferkette bezieht. In den Textilien enthaltene chemische Stoffe müssen zum Beispiel bestimmte Kriterien zur Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit erfüllen und die Arbeitsbedingungen zudem den Mindestkriterien der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Von der Fülle der präsentierten Themen in der Ausstellung ließen sich die beiden Frauen nicht abschrecken und wiesen darauf hin, dass das Nachhaltigkeitsziel Nr. 12 eine Voraussetzung des notwendigen Zusammenwirkens von ökonomischen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten darstelle und zudem die Basis eines gemeinwohlorientierten Wirtschaftssystems ausmache.

Dazu passt das Zitat zum 12. Ziel auf der gezeigten Stele: „Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer wir nicht bedürfen!“ Auch in der Preisgestaltung ist Carla Westhaus um Transparenz bemüht, wie sie auf ihrer Webseite erläutert. Die Kollektion von Waeldeclothing kann in Jena in einem Popup-Store erworben werden, ist auf Instagram unter #waeldeclothing präsentiert und lässt sich zudem über die Webseite www.waeldeclothing.com bestellen, wobei letztere durchaus zum intensiven Stöbern einlädt. Dass es der Firmengründerin sehr ernst ist, mit ihrer Arbeit nachhaltige Prozesse anzustoßen und diese fortzusetzen, lässt ihre Engagement für das Projekt „Lasst uns Wärme nähen“ erkennen, das Obdachlosen im kommenden Winter Kleidung zur Verfügung stellt.