Entwarnung nach Gasalarm

Am Montagmorgen ist in Lindau ein Mehrfamilienhaus geräumt. Ein Anwohner hatte in der Garage massiven Gasgeruch wahrgenommen und kurz nach 5.30 Uhr die Integrierte Leitstelle Allgäu informiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdient wurden alarmiert.

Aufgrund der nicht auszuschließenden Explosionsgefahr wurden die Bewohner informiert, aufgefordert das Haus zu verlassen und sich in einen sicheren Bereich zu begeben. Die insgesamt zehn betroffenen Personen blieben unverletzt. Stadtwerke und Feuerwehr konnten schließlich die Ursache des Geruchs feststellen: Er stammte von einer defekten Nachtbatterie in der Garage des Hauses. Noch während die Feuerwehr den Bereich auslüftete, konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen.