Entspannte Far Niente mit elf Schiffen

Der niedrige Wasserstand am Untersee machte es nötig: Die Lacustre-Klasse musste ihre 59. Far Niente vom Untersee an den Obersee verlegen. Zwei Wochen vor dem 31. Juli war klar, das Wasser reicht nicht aus. Innerhalb weniger Tage wurden sechs neue Häfen gefunden, die die Lacustre-Truppe mit Freuden aufnahmen.

„Wir waren elf Lacustre und zwei Begleitboote“, zählt Lacustre-Bodensee-Präsident Ernst Zollinger die Teilnehmer. „Und da zwei schmale Lacustre auf einen gewöhnlichen Liegeplatz passen, waren wir nicht zu viele und sind überall freundlich aufgenommen worden.“

Abschluss beim Lochauer Yacht Club

Start war in Horn, am 1. August ging es nach Fußach in die Schwedenschanze. Von der Schwedenschanze führte die Fahrt einen Tag später zum Yacht Club Bregenz. Am Mittwoch, 3. August, beherbergte der Lindauer Segler-Club die Lacustre – abends gab es den festlichen Galaabend in der Villa Alwind. Nach dem Donnerstagabend in der Marina Rheinhof segelten die elf Schiffe zum Abschluss dann am Freitag zum Lochauer Yacht Club, der die knapp 30 Gäste zum Grillen am Ufer eingeladen hatte.

„Alles in allem war es eine extrem entspannte Far Niente“, fasst Ernst Zollinger die erste Augustwoche zusammen. „Wir hatten nur wenig Wind, es reichte lediglich für zwei Überführungsregatten, aber dafür war es jeden Tag warm und vor allem trocken. Und ein spezieller Dank an Andi Giger und Gerri Künzler, die uns bei den Regatten begleitet haben. Jeder hatte für den flachen Untersee ein Motorboot gechartert und die Kosten selbst getragen.“