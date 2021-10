Entspannt in die Schule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Maßnahmen zur Sicherheit der Studierenden und Lehrkräfte an den Schulwerksschulen sind vielfältig. An der BFS & FAKS Lindau wird das Sicherheitsniveau jetzt nochmals deutlich erhöht. Gaben bisher „Co2-Ampeln“ über grünes und rotes Licht den Lüftungsbedarf an, gibt es ab sofort mobile Luftfiltergeräte in jedem Klassenraum. Diese Anlagen reinigen die Luft permanent von Aerosolen und Viren und stellen dadurch hygienische Atemluft in den Klassen sicher. Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks Augsburg, erklärt dazu: „Wir haben rechtzeitig die Beschaffung der Luftfiltergeräte in die Wege geleitet und können jetzt pünktlich zum Schuljahresbeginn 900 Stück ausliefern. Weitere 300 Geräte werden in den nächsten Wochen an den Schulen ankommen.“

„Mit dieser Maßnahme können wir jetzt in einem sicheren Raumklima unterrichten“, meint auch Schulleiter Krug. Die Schülerinnen und Schüler hoffen, auch während der anstehenden Winterzeit im Präsenzunterricht bleiben zu können. Dazu tragen sicherlich auch die mobilen Luftfiltergeräte bei. „Das sind Gelder, die in unserer momentanen Situation gut investiert sind“, bekräftigt Kosak, denn die Staatsregierung fördert die Beschaffung von Luftfiltergeräten, bisher allerdings nur zu einem Teil. Den noch offenen Anteil übernimmt das Schulwerk der Diözese Augsburg. Ganz nach dem Motto: Wir tun alles, dass Sie entspannt lernen. Fast wie im Urlaub …