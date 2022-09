Ein Känguru, das am Freitag aus dem Doppelmayr-Zoo in Wolfurt ausgebüxt ist, ist wieder zurück in seinem Gehege. Es wurde am Mittwochvormittag von einem Tierpfleger wieder eingefangen, wie der ORF Vorarlberg schreibt.

Die Tage in Freiheit haben dem Beuteltier einen Namen eingebracht. Das Känguru heißt nun „Rudi“. So nannte die Familie, die dem Zoo den Aufenthaltsort des Tieres nannte, das Känguru.