Enkel tötet Oma mit Sushi-Messer: Heute beginnt der zweite Prozesstag

Der 28-jährige Achberger, der im April seine Großmutter mit einem Messer getötet haben soll, muss sich vor dem Landgericht Ravensburg verantworten. Der Mann ist wegen Mordes angeklagt. Am heutigen zweiten Prozesstag könnte ein Urteil fallen.

Laut Anklage soll der Enkel die 88-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit mit einem Sushi-Messer unter anderem durch einen Kehlkopfschnitt getötet haben. Hierbei soll er die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst ausgenutzt und heimtückisch gehandelt haben, schreibt das Landgericht. Hintergrund soll eine beim Beschuldigten zur Tatzeit bestehende paranoide Schizophrenie gewesen sein.

Vergangene Woche war der erste Verhandlungstag am Landgericht Ravensburg. In dem Sicherungsverfahren geht es um eine Unterbringung des 28-Jährigen in einer Psychiatrie. Neben dem Angeklagten wurden auch seine Eltern gehört.

„Er war verstört, er war ängstlich, er war anders als sonst“

„Es ging alles sehr, sehr schnell“, hatte die 57-jährige Mutter vor Gericht gesagt. Sie stand gemeinsam mit der Großmutter im Badezimmer vor dem Spiegel, als es zu dem Angriff kam. Er habe noch gesagt, die Oma sei dement, sie solle nicht länger leiden. Ihr Sohn habe sich schon Tage vor dem Vorfall sehr auffällig verhalten. „Er war verstört, er war ängstlich, er war anders als sonst.“ Angst vor ihm habe sie aber nie gehabt.

Der Beschuldigte sagte aus, dass er versucht habe, sich ein paar Tage vor der Tat das Leben zu nehmen. Weil das nicht geklappt habe, habe er die Oma umgebracht. Er habe damit seine Familie vor größerem Unheil beschützen wollen. Eine diffuse Angst vor Folter habe ihn sein Leben lang begleitet. Er sei seit der Schulzeit in Behandlung gewesen.

Am zweiten Prozesstag werden am Mittwoch ab 8.30 Uhr die Plädoyers und das Urteil erwartet.