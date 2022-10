Oma mit Sushi-Messer getötet: Welche menschliche Tragödie hinter der Tat steckt

Der Fall sei „so tragisch wie einfach“, sagt Richter Veiko Böhm am Ende des zweiten Prozesstags vor dem Landgericht Ravensburg. Einfach, weil es weder Zweifel am Tathergang gibt noch daran, dass der 28-jährige Achberger, der im April seine Großmutter mit einem Messer getötet hat, schwer krank ist. Über die menschliche Tragödie, die sich hinter der Bluttat verbirgt.

Der Angeklagte wird in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Sein Blick ist leer, während der Verhandlung stützt er sich auf seine Unterarme – er wirkt unbeteiligt. Daran ändert sich auch nichts, als der Richter Fotos vom Tatort an die Wand projiziert. Sie zeichnen ein schockierendes Bild von der blutigen Tragödie, die sich am 20. April in dem Achberger Einfamilienhaus abgespielt hat.

Großmutter fragte noch: „Spinnt er jetzt?“

Was dort passiert ist, daran gibt es keine Zweifel mehr: Nach dem Frühstück gehen Mutter und Oma ins Bad. Sie wollen später gemeinsam zur Apotheke fahren. Doch plötzlich steht der Beschuldigte mit einem Sushi-Messer hinter ihnen und sticht zweimal auf die Oma ein. Er wolle sie von ihrem Leiden erlösen, soll er gesagt haben. Als die 88-Jährige ihren Enkel mit dem Messer sieht, fragt sie noch: „Spinnt er jetzt?“

Zu mehr kommt sie nicht. Er trifft die 88-Jährige am Hals und unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die Stichkanäle sind acht und zehn Zentimeter lang. Beide wären für sich tödlich gewesen, sagt die Rechtsmedizinerin vor Gericht. Der 28-Jährige stach mit so großer Wucht zu, dass die Klinge Knochen verletzte.

Bis dahin war er nicht gewalttätig geworden. In der Woche vor der Tat habe er sich jedoch auffallend verhalten, sagen Zeugen. Er sei nachts am Bett der Mutter gestanden, um zu kontrollieren, ob jemand auf ihren Oberschenkel uriniert habe, auch den Vater habe er bedrängt. Am Morgen der Tat hat er eine Glasflasche gegen das Dach des Wintergartens geworfen. Der Hausarzt war informiert, man habe versucht, den 28-Jährigen in eine Klinik einzuweisen.

Doch dessen Leidensdruck dauert schon viel länger. Als Kind sei der Achberger ängstlich und sehr anhänglich gewesen, später gab es in der Schule Probleme. In der elften Klasse verließ er das Gymnasium, weil er nicht mehr mithalten konnte. Er zog sich zurück, lag viel im Bett und verbrachte seine Zeit am Computer.

Familie glaubt an Autismus

Die Familie hielt lange an der Diagnose Autismus fest, sagt die Gutachterin. Dabei habe es schon früher Hinweis auf Schizophrenie gegeben. Mindestens vier akut psychotische Phasen soll es gegeben haben. Da der Beschuldigte während der Gabe von Psychopharmaka Diabetes entwickelt habe, lehnte die Familie eine medikamentöse Behandlung ab. Die Folge: ein „über zehnjähriger Krankheitsverlauf ohne adäquate Behandlung“, so die Gutachterin.

So driftet der junge Mann immer mehr in eine Scheinwelt ab. Liegt hauptsächlich im Bett, stellt aus unzähligen Aromafläschchen Duftessenzen her, die er inhaliert. Obwohl die Polizei in seinem Zimmer nach der Tat keine verbotenen Substanzen findet, steht nach den Laboruntersuchungen für die Mediziner fest: Der 28-Jährige hatte einen „exorbitant hohen Konsum“ von Cannabis – über Monate und Jahre.

Er entwickelt Wahnvorstellungen in unterschiedlichen Ausprägungen. Flüchtet sich in das „Königreich Deutschland“, eine heile Welt, in der das Böse keine Chance habe. Glaubt die Gedanken anderer lesen zu können, befürchtet, dass böse Kräfte Medikamente aus Kinderleichen herstellen und fühlt sich als Außerirdischer in einer Welt, die in Teile zerfällt.

Für die Gutachterin ist klar, dass der Angeklagte an einer „chronisch produktiv verlaufenden Schizophrenie“ erkrankt ist. Autismus schließt sie aus, ebenso, dass die Drogen etwas mit seinem psychotischen Zustand bei der Tat zu tun haben. Zehn Tage davor wollte er laut Gutachterin „das Innere der Schöpfung“ erkunden, dazu musste er in die „Hölle hinabsteigen“. Als seine Ängste unerträglich wurden, versuchte er sich umzubringen. Da ihm das nicht gelang, brachte er stellvertretend seine Oma um, um den „unerträglichen Zustand des Leidens zu beenden“, so die Gutachterin weiter.

Gutachterin hält Angeklagten für gefährlich

Für sie ist klar: Ohne eine adäquate medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung ist der Achberger weiter gefährlich. Er zeige keine Krankheitseinsicht und akzeptiere keine medikamentöse Behandlung.

Das Geschehen sei „fast nicht auszuhalten“, sagte die Staatsanwältin im Hinblick auf die familiäre Tragödie. Auch wenn für sie klar ist, dass der Mann schuldunfähig ist, hält sie an dem Mordvorwurf fest, weil das Kriterium der Heimtücke erfüllt sei. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen, der Täter habe auch klare Gedanken während der Tat gehabt. Die Verteidigung wertete die Tat dagegen als Totschlag.

Erst stirbt der Bruder, dann wird die Mutter ermordet

„Das sind Schicksalsschläge, die man sich nicht vorstellen will“, sagte der Vorsitzende Richter Veiko Böhm bei der Urteilsverkündung. Die Mutter habe an dem Tag erfahren, dass ihr Bruder gestorben ist. Zwei Stunden später müsse sie zuschauen, wie ihr Sohn ihrer Mutter brutal mit einem Messer in die Kehle sticht.

Es gebe keinen Zweifel daran, dass der Angeklagte schwer krank ist. Das Leben vor der „Bluttat in Achberg“ skizziere ein Krankheitsbild, das sich über zehn Jahre hinziehe. Den Eltern habe wohl irgendwann die Kraft gefehlt, dagegen anzukämpfen, und es sei wohl „tröstlicher“ für sie gewesen, an der Diagnose Autismus festzuhalten.

Der Angeklagte habe die Oma geopfert, um sich selber Erleichterung zu verschaffen. „Aber ihre Oma wollte nicht sterben und schon gar nicht durch die Hand ihres Enkels“, sagte der Richter zum Angeklagten.

Warum es versuchter Mord ist

Die Kammer geht von versuchtem Mord aus, da auch psychisch kranke Menschen zu planvollem Handeln in der Lage seien. Doch letztlich mache es keinen Unterschied, ob in diesem Fall von Totschlag oder Mord die Rede sei, so der Richter weiter. Da nach wie vor eine Gefahr von dem 28-Jährigen ausgehe, sei die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus und eine medikamentöse Behandlung notwendig. Richter Böhm appellierte an den Angeklagten, an seiner Krankheit zu arbeiten.

Der nimmt das Urteil ohne Regung zur Kenntnis. Es ist noch nicht rechtskräftig.