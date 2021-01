Engie Refrigeration sorgt für kühle Rechenzenten

Rechenzentren gehören zur kritischen Infrastruktur der modernen Gesellschaft, weshalb die Anforderungen an die Kälteerzeugung und -versorgung extrem hoch sind. Als langjähriger Partner von Rechenzentren auf der ganzen Welt verfügt die Engie Refrigeration GmbH laut eigener Pressemitteilung über umfangreiche Expertise hinsichtlich der Kältetechnik in diesem Bereich. Unlängst hat der Lindauer Kälte- und Wärmespezialist einen Großauftrag der NTT Ltd. Global Data Centers Division erhalten. Das Unternehmen orderte zwölf Quantum-Kältemaschinen, teilt Engie mit.

Versorgungssicherheit steht bei IT-Gebäuden und Rechenzentren an erster Stelle. Dank ihrer spezifischen Eigenschaften garantieren die Kältemaschinen von Engie Refrigeration dies uneingeschränkt, versichert der Hersteller. NTT scheint jedenfalls sehr zufrieden mit den Produkten und dem Service des Lindauer Unternehmens zu sein. Bereits seit vielen Jahren vertraut NTT auf Engie. Der neue Auftrag über zwölf wassergekühlte Quantum-Kältemaschinen wurde bis Ende 2020 ausgeliefert und soll an einem deutschen Standort eingesetzt werden.

Laut Engie führe man damit eine äußerst erfolgreiche Partnerschaft weiter. In den vergangenen Jahren hat der Rechenzentrumsbetreiber laut Engie mehr als 100 Kältemaschinen bei den Lindauern erworben, die in Gebäuden in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in den Niederlanden für die Kälteversorgung zuständig sind. Die Kältemaschinen bringen ordentlich Power mit: Ihre gesamte Kälteleistung liegt laut Hersteller bei über 100 000 Kilowatt.

Bereits im Juni 2020 hat NTT sieben Kältemaschinen aus der luftgekühlten Quantum-Air-Serie geordert. Diese Baureihe hat Engie Refrigeration vor rund eineinhalb Jahren komplett überarbeitet und noch stärker an die heutigen und künftigen Anforderungen des internationalen Kältemarkts ausgerichtet, schreibt das Unternehmen. Gerade für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie IT-Gebäuden und Rechenzentren seien diese Geräte prädestiniert. Quantum Air zeichne sich durch „ maximale Effizienz, eine hohe Kälteleistung von bis zu zwei Megawatt, eine komfortable Steuerung und exzellente Servicierbarkeit“ aus, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem verfüge das Modell über eine spezielle Fast-Restart (FSR)-Technologie, die im Falle eines Blackouts den Zeitraum zur Prüfung der Startbedingungen um bis zu 50 Prozent verkürzt. Zudem erfüllt die Quantum-Air-Reihe laut Hersteller alle Ansprüche der Ökodesign-Richtlinie ab 2021 (Tier 2).