Engie Refrigeration feiert 100 Jahre Bestehen

2021 ist für Engie Refrigeration ein ganz besonderes Jahr, denn das Unternehmen feiert gleich zwei Jubiläen: 1921 und damit vor einhundert Jahren startete in Lindau mit der Gründung der Vorgängerfirma Escher Wyss Lindau die Erfolgsgeschichte des Kälte- und Wärmespezialisten. Zudem bezog das Unternehmen laut einer Pressemitteilung vor genau fünf Jahren ihre moderne Unternehmenszentrale in der Josephine-Hirner-Straße.

Vom kleinen Kühlautomaten für gewerbliche Anlagen zu den leistungsstärksten Kältemaschinen auf dem Markt: Engie Refrigeration blickt in diesem Sommer auf ihre 100-jährige Unternehmensgeschichte am Standort Lindau zurück. 1921 erwarben die Escher Wyss Werke Zürich in der bayerischen Kreisstadt ein bestehendes Fabrikgelände für die serienmäßige Fertigung von Kältemaschinen. Bereits ein Jahr später startete die Produktion des ersten Kühlgeräts.

„Der Unternehmenssitz von Engie Refrigeration befindet sich schon immer in Lindau am Bodensee. Wir sind und bleiben tief verwurzelt mit diesem Standort und gehören zu den wichtigen Arbeitgebern und Ausbildungsunternehmen in der Bodensee-Region“, sagt Jochen Hornung, Geschäftsführer von Engie Refrigeration. Heute liefert das Unternehmen Kältemaschinen und Wärmepumpen an Kundinnen und Kunden in der ganzen Welt aus – zum Großteil entwickelt und produziert in der Josephine-Hirner-Straße.

Vor genau fünf Jahren bezog das Unternehmen seinen neuen Standort mit hochmoderner Produktionshalle und komfortablem Verwaltungsgebäude. Seit dem Umzug 2016 ist einiges passiert – beispielsweise die Übernahme des CO2-Hochtemperatur-Wärmepumpen-Bereichs von Hafner-Muschler Kälte- und Klimatechnik im Juni 2018. Im vergangenen Jahr brachte Engie Refrigeration die vollständig überarbeiteten luftgekühlten Quantum-Air- und Pensum-Air-Baureihen heraus, die zu den effizientesten Kältemaschinen weltweit zählen.

„Wir wollen Standards auf dem internationalen Kältemarkt setzen, und das erreichen wir bereits seit 100 Jahren immer wieder aufs Neue“, betont Jochen Hornung. Immer fest im Blick: die Mission „Zero Carbon Transition as a Service“ des französischen Engie-Konzerns. Das Ziel ist es laut Mitteilung, Unternehmen mit CO2-armen Technologien und Dienstleistungen dabei zu unterstützen, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.