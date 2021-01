Engel landen in Altersheimen, Krankenhäusern und Hospizen in Lindau und Wangen

Mehr als 100 Schüler der Grundschulen Bodolz, Wasserburg und Lindau-Hoyren haben über die Weihnachtsfeiertage in Lindauer Altersheimen, im Krankenhaus Lindau, der Fachklinik Wangen, im Lindauer Hospiz und an vielen anderen Plätzen Trost- und Powerbücher mit einem Engellesezeichen verteilt. Die Aktion kam laut Pressemitteilung gut an: „So etwas Schönes hab ich noch nie in meinen Händen gehalten", meinte ein Bewohner eines Altenheimes. „Ich las es voller Staunen und Freude von vorne bis hinten durch und ein Lächeln blieb in mir zurück, mir war als kam der Himmel mich persönlich besuchen.“ Genau so hatten es sich die Sechs- bis Zehnjährigen gewünscht. Insgesamt 1500 Engel bleiben jetzt dort und manch einer der Beschenkten wird sich freuen, dass nun ein Engel bei ihm wohnt. Fotos: Monika Eisele