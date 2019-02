Engel der Kulturen: Arbeitsgruppe plant Aktionstag

Die Arbeitsgruppe „Engel der Kulturen“ hat sich Anfang der Woche zu ihrer vierten Sitzung im Stadttheater getroffen. Der Schwerpunkt der Sitzung lag dieses Mal auf der Planung des interkulturellen Abschlussfests beim Aktionstag am 6. Juni auf dem Therese-von-Bayern-Platz. Ziel der Kunstaktion ist es, das Gemeinsame der drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam herauszuheben.

Die Gruppe sprach über die Stationen des Weges, auf dem am Aktionstag am 6. Juni die Engel-Skulptur in Lindau gerollt wird und konkretisierte diese. Die Teilnehmer sprachen darüber, was zum Abschluss aufgeführt wird, wer Reden hält, wer für das leibliche Wohl sorgt und wer bei der Organisation hilft. „Hier gibt es in den nächsten Wochen noch viel zu tun, aber auch das Finale des Aktionstages bekommt langsam ein Gesicht“, schreibt die Gruppe in einer Pressemitteilung.

Auch die ersten in Lindau entstandenen „Kunstwerke“ sind ins Theater mitgebracht worden: Schüler der sechsten Jahrgangsstufe des Bodenseegymnasiums haben sich bereits thematisch mit dem interreligiösen Dialog auseinandergesetzt. Alle Bilder, Fotos, oder andere Kunst, die in Schulen und Kindergärten entsteht, soll am Aktionstag im Foyer der Inselhalle zur Ausstellung kommen.

Kindergärten, Schulen und andere Gruppen sowie interessierte Bürger, die sich an dem Projekt beteiligen möchten, können sich im Kulturamt bei Rebecca Scheiner melden. Das fünfte Treffen der Arbeitsgruppe, zu der Interessierte jederzeit dazustoßen können, findet am Mittwoch 20. März, ab 18 Uhr wieder im Theater statt.