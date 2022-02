Energie- und Rohstoffpreise belasten die Wirtschaft

Die Geschäftslage und die Erwartungen der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft haben sich verschlechtert, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Der IHK-Konjunkturklimaindex sinke im Vergleich zum Herbst 2021 um vier auf 125 Punkte. „Die regionale Wirtschaft verliert an Kraft“, stellte Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, bei der Vorstellung der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage fest. Das größte Risiko der wirtschaftlichen Entwicklung seien die Energie- und Rohstoffpreise., heißt es weiter. IHK-Präsident Dr. Andreas Kopton fordert daher: „Die Energie- und Rohstoffpreise müssen schnellstmöglich auf ein wettbewerbsfähiges Niveau sinken.“

Obwohl der IHK-Konjunkturklimaindex gesunken sei, zeige sich die gesamtwirtschaftliche Lage weiterhin deutlich besser als im letzten Winter und etwas positiver als der langjährige Durchschnitt. Lucassen: „In Summe hat sich die bayerisch-schwäbische Wirtschaft resilient gezeigt. Die regionale Wirtschaft kann Krise.“ So beurteilten lediglich 14 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage als schlecht, dagegen 86 Prozent als gut oder befriedigend.

Die konjunkturelle Spreizung zwischen den Branchen vergrößert sich mit jeder neuen Infektionswelle. Denn einige Wirtschaftszweige wie das Reise- und Gastgewerbe oder der Einzelhandel leiden überproportional unter den staatlichen Maßnahmen. So hat das Reise- und Gastgewerbe im Vergleich zum letzten Herbst einen deutlichen Einbruch erlebt. Die Bedeutung des Tourismus im Allgäu führt auch dazu, dass sich die Lage besonders im Süden Bayerisch-Schwabens verschlechtert hat. Ebenfalls leicht an Boden verloren hat der Wirtschaftsraum Augsburg, während in Westschwaben die Lage unverändert ist und die Unternehmen in Nordschwaben ihre Lage sogar als verbessert einschätzen. Quer über alle Regionen hinweg läuft es in der Industrie und im Baugewerbe weiterhin am besten.

„Die Industrie ist der Konjunkturmotor der Region“, so Lucassen. Deren Abhängigkeit vom Auslandsgeschäft, hauptsächlich mit dem Euro-Raum, China und den USA, birgt sowohl Chancen als auch Risiken.

Die wirtschaftlichen Risiken sind in Summe gestiegen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die größten Risiken seien quer über alle Branchen hinweg die stark steigenden Energie- und Rohstoffpreise (68 Prozent) und der Fachkräftemangel (62 Prozent). „Besonders das Risiko der hohen Energiepreise hat sich erheblich verschärft. Auch leiden zwei Drittel aller Unternehmen unter der Material- und Rohstoffknappheit“ erläutert Lucassen. Eine schnelle Entspannung der Situation werde von den Unternehmen nicht erwartet, ebenso wie eine Entschärfung des Fachkräftemangels. In Bayerisch-Schwaben herrscht Vollbeschäftigung, die starke Generation der „Babyboomer“ scheidet in den kommenden Jahren aus dem Erwerbsleben aus, und die nachkommenden Generationen sind zahlenmäßig deutlich kleiner. Kopton: „Trotz vieler Risiken bleiben die Geschäftserwartungen der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft verhalten positiv.“

Daran ändert auch nichts, dass nur noch jedes vierte Unternehmen eine weitere Verbesserung erwartet. Optimismus herrscht dabei besonders in der Industrie und in den unternehmensnahen Dienstleistungen, trübe Aussichten teilweise im Handel sowie im Reise- und Gastgewerbe. „Damit sich der Optimismus vieler Unternehmen auch erfüllt, muss das Management der Corona-Krise endlich Perspektiven bieten“, fordert Kopton von den politischen Entscheidern auf allen Ebenen. Der Staat müsse zudem mit einer sinkenden Steuer- und Abgabenlast auf den Strompreis die Kostenlast schnell reduzieren und bei der Energiewende nicht nur Kraftwerke abschalten, sondern auch neue Stromquellen aus erneuerbaren Energien zuschalten. Auch nütze es dem Stromimporteur Bayerisch-Schwaben wenig, wenn der Strom im Norden zwar produziert wird, im Süden aber aufgrund fehlender Stromleitungen nicht ankommt.