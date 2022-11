Energie steht bei FDP-Bürgerrunde im Fokus

Die FDP Lindau hat zu einer Bürgerrunde eingeladen. Einen großer Bereich der über zweistündigen Veranstaltung in der JT-Seminarhalle nahm das Thema Energie ein. Das teilt die FDP in einer Pressemitteilung mit.

Florian Nüberlin erläuterte seine Erfahrungen aus den Ausschüssen des Stadtrats und den Stadtratssitzungen. Das Ergebnis des Ratsentscheids zur Bebauung der Hinteren Insel und wie es dort nun weitergeht, seien Fragen, die „die Lindauer Stadtpolitik bis September 2023 begleiten“. „Leider scheitert die Zusammenarbeit im Stadtrat oftmals an den Standpunkten der einzelnen Gruppierungen“, wird Ulrich Jöckel in der Pressemitteilung zitiert. Er befürchte eine erneute Diskussion nach dem 26.September 2023, wenn die Bindefrist zum Ratsentscheid ausgelaufen ist. „Unsere Oberbürgermeisterin hat kein einfaches und leichtes Erbe angetreten“, sei laut Pressemitteilung das Resümee der Teilnehmer gewesen.

Sonnenenergie im Landkreis

Ein großer Bereich der Veranstaltung wurde der Energie gewidmet. „Sehr informativ waren die Ausarbeitungen von Herrn Sommerer, der mit Photovoltaik (PV), Batteriespeicher und Wärmepumpe sein Anwesen in Stiefenhofen energetisch optimiert gebaut hat“, heißt es weiter. Welche Potentiale über die Sonne im oberen, aber auch unteren Landkreis zur Verfügung stehen, sei im Grundsatz diskutiert worden.

Sehr interessant sei auch der Vortrag von Franz Stiehle über eine 1000 Quadratmeter große PV-Anlage gewesen. Er erklärte, wie über großflächige Energiegewinnung auch andere Speichermöglichkeiten sinnvoll wären. Dazu referierte Peter Ziegler, dass aktuell Großverbraucher wie Schlachthäuser und Industrie in der Energieversorgung umdenken würden. „Wasserstoff aus grünem Strom wäre eine Lösung und gespeichert in flüssigem Ammoniak, eine Möglichkeit auch als dezentrale Energiespeicher zu werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Es gibt Möglichkeiten energieautarker zu werden“

Wie Energie in Zukunft funktionieren kann, wurde im Abschluss auch hinsichtlich der Mobilitätswende und eines verbesserten Nahverkehrs am Beispiel Stadtbus und Fahrzeuge diskutiert. Dass die hohen Verluste die Betreiber zu noch höheren Preisen zwingen, verhindere die verstärkte Nutzung des ÖPNV. Die Verantwortlichen sollten im Hinblick auf den Lindauer Stadtbus prüfen, „welche Möglichkeiten einer Energiegewinnung und Speicherung ideal wären“. „Es gibt Möglichkeiten energieautarker zu werden, man muss es nur wollen und fordern, so die Zusammenfassung der informativen Bürgerrunde.“