Endspurt für die Sonderausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch“

Wer noch die Sonderausstellung „Paula & Otto – Kunst und Liebe im Aufbruch“ sehen möchte, sollte sich beeilen: Die Sonderausstellung im Kunstmuseum am Inselbahnhof ist noch bis Sonntag, 27. September, zu sehen. Am letzten Tag der Ausstellung, am Sonntag, 27. September, muss die Ausstellung aus organisatorischen Gründen schon um 17 Uhr geschlossen werden. Die Sonderausstellung, die seit Mai in Lindau läuft, zeigt Werke des bekanntesten deutschen Malerpaares Paula Modersohn-Becker und Otto Modersohn und erzählt die Geschichte ihres gemeinsamen Schaffens und Lebens in der Künstlerkolonie Worpswede, erklärt das Museum. Da coronabedingt die Personenanzahl in den Ausstellungsräumen begrenzt ist, ist es unbedingt ratsam, frühzeitig vor dem Museumsbesuch ein Zeitfenster zu reservieren unter E-Mail. museum@lindau.de oder per Telefon unter 08382 / 274 74 78 50. Foto: Medienzentrum Wuppertal