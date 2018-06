Endspurt für Mittelschüler und Realschüler in Lindau

Jetzt geht auch in den Lindauer Mittel- und Realschulen der Endspurt los: Für insgesamt 98 Schüler der Staatlichen Realschule im Dreiländereck und der Maria-Ward-Realschule starten am 20. Juni die Abschlussprüfungen. Auch im M-Zweig der Mittelschule fiebern die Zehntklässler diesem Finale entgegen: Dort beginnen die Prüfungen bereits am Montag, 18. Juni. Zusammen mit den Schülern des M-Zweigs wollen zudem neun Jugendliche aus der Freien Schule Lindau ihr Wissen beweisen, um Ende Juli ihr Abschlusszeugnis der mittleren Reife zu erhalten. Anfang Juli beginnen zudem die „Quali-Prüfungen“.

Wenn zum Auftakt am kommenden Montag, 18. Juni, die schriftliche Deutsch-Prüfung ansteht, dann haben 34 Lindauer Mittelschüler, jene der Freien Schule und drei weitere externe junge Leute jetzt schon eine anspruchsvolle Woche hinter sich: Denn in den vergangenen Tagen mussten sie ihre praktische Projektprüfung bestehen. Rektor Ulrich Kunstmann schildert am Beispiel des Technik-Zweigs, wie die Jugendlichen binnen vier Tagen ein Werkstück samt Präsentation erstellen müssen: „Sie müssen unter anderem einen Zeitplan erarbeiten, sich überlegen, was sie im Einzelnen für die Herstellung ihres Werkstücks benötigen.“ Am Nachmittag des dritten Tags sollte dieses dann fertiggestellt sein. Am letzten Tag der Projektwoche gehe es schließlich darum, in einer Präsentation aufzuzeigen, wie ihr Werkstück entstanden ist. Auch in den Zweigen Wirtschaft und Soziales gehören solche Projekte zur Abschlussprüfung.

Am Dienstag, 19. Juni, steht dann für den M-Zweig Englisch auf dem Prüfungsplan, zum Abschluss müssen am Mittwoch, 20. Juni, Mathematikaufgaben erfolgreich gelöst werden für den mittleren Bildungsabschluss.

22 Mädchen schreiben Französisch

An diesem Mittwoch, 20. Juni, starten auch die Lindauer Realschüler in den Endspurt ihrer Schulzeit: 51 Burschen in der Realschule im Dreiländereck und 47 Mädchen in der Maria-Ward-Schule schreiben an diesem Tag ihre Deutscharbeiten. Während die Jungs am Tag danach Pause haben, stellen auf der Insel am Donnerstag, 21. Juni, 22 Mädchen ihre Französisch-Kenntnisse unter Beweis. Am Freitag, 22. Juni, steht dann für alle Englisch an. Am Wochenende danach werden vermutlich einige Realschüler noch mal einen intensiven Blick ins Mathebuch werfen – denn die neue Woche beginnt am Montag, 25. Juni, mit der Mathematikprüfung.

Das Wissen in Betriebswirtschafts- und Rechnungswesen ist am Dienstag, 26. Juni, gefragt, und dann dürfen die angehenden Absolventinnen der Maria-Ward-Schule durchatmen: Für sie sind damit die schriftlichen Prüfungen abgeschlossen, während einige ihrer männlichen Kollegen am Mittwoch, 27. Juni, noch Physik schreiben.

Die Prüfungen für den qualifizierenden Schulabschluss in der Mittelschule, von den Schülern meist nur „Quali“ genannt, starten am Montag, 25. Juni, und umfassen ebenfalls Englisch, Deutsch und Mathematik sowie ein Fach aus dem Bereich Physik/Chemie/Biologie oder Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde. 26 Jugendliche der Lindauer Mittelschule, acht aus der Freien Schule sowie fünf externe Prüflinge wollen am Schluss des Schuljahres ihren „Quali“ in Händen halten.

Weitere zwei Dutzend Jugendliche streben in Lindau derzeit den „erfolgreichen Mittelschulabschluss“ an: Dazu gehören acht Schüler der Praxisklasse und vier aus der Übergangsklasse, die übrigen sind externe Schüler. Für sie alle starten die Abschlussprüfungen am Montag, 2. Juli.

Die Mittelschüler erhalten ihre Abschlusszeugnisse im Rahmen einer Feststunde am 12. Juli, die Absolventen der Realschulen am 20. Juli.