Endspurt der Gartenschau in Lindau

Die Gartenschau in Lindau hat noch rund eine Woche, nämlich bis 10. Oktober, geöffnet. „Wir möchten allen noch einmal die Möglichkeit geben, das Gartenschau-Gelände mitsamt seinen Ausstellern und Veranstaltungen zu besuchen und den Gartenstrand nochmal in vollen Zügen zu genießen“, wird Geschäftsführerin Claudia Knoll in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert. Der Eintritt koste deshalb ab Montag, 4. Oktober, 9,50 Euro für Erwachsene statt den regulären 16 Euro. Das Abendticket wird es ab Montag nicht mehr geben. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren bezahlen drei Euro Eintritt. Am 10. Oktober endet die Gartenschau in Lindau. Die temporären Ausstellungsflächen werden anschließend zurückgebaut. Der Zugang zum See und zum Kiosk soll sobald wie möglich für Spaziergänger geöffnet werden. Weitere Informationen gibt es unter www.lindau2021.de. Foto: Matthias Kunde