Mit zwei Konzerten läutete die Musikschule Lindau den Start ins neue Schuljahr ein. „Endlich wieder Schule“ - so hieß das Motto der beiden Events, bei denen nicht die Schülerinnen und Schüler, sondern die Lehrerinnen und Lehrer im Rampenlicht standen. Ein tolles Team, so Musikschulleiterin Regina Kuhn in ihrer Begrüßung, habe sie mit ihrem Kollegium an der Schule. Darbietungen auf hohem künstlerischen Niveau versprach sie den gespannten Zuhörerinnen und Zuhörern. Sie versprach nicht zu viel. Abwechslungsreiche und mit zupackender Präzision vorgetragene Musikstücke verbreiteten eine kurzweilige Atmosphäre bei den beiden Konzerten.

Eröffnet wurde das Konzert mit einem Ragtime, gespielt von Christian Rudolf (Querflöte), Stefan Heitz (Klarinette) und Marlis Kiraly (Violoncello). Das Quartett für Oboe und Streichtrio von Wolfgang Amadeus Mozart geriet unter den Händen von Bettina Klinglmayr (Oboe), Vinka Hauser (Violine), Raphael Höll (Viola) und Marlis Kiraly (Violoncello) zum Hochgenuss. Sängerin Vanessa Warmbrunn-Looss brillierte mit der Arie aus einer Bach-Kantate, begleitet von Bettina Klinglmayr (Oboe), Katrin Heide (Klavier) und Marlis Kiraly (Violoncello).

Meisterlich gespielte Folklore aus Rumänien und Ungarn, bearbeitet von Bela Bartok war sodann im Violin-Duo mit Angeliki Ongari und Raphael Höll zu hören. Mit ihrer fulminanten Tarantella für Flöte, Klarinette und Klavier von Camille Saint-Saëns konnten Christian Rudolf, Stefan Heitz und Sneshana Lachanas das Publikum mitreißen. Zum Schluss spielten sie, zum Quartett erweitert durch Marlis Kiraly am Violoncello, den bekannten Walzer Nr. 2 von Schostakowitsch und gaben damit den Zuhörerinnen und Zuhörern einen fröhlichen Ohrwurm mit auf den Heimweg.