Endlich wieder richtige Turniere

Endlich wieder „richtige“ Schachturniere - mit diesem Motto kamen am 02.10.2021 36 Jugendliche und ihre Betreuer zu den Kreisjugend-Einzelmeisterschaften des Bezirks Oberschwaben-Süd nach Lindau. Nach längerem Bangen und etlichen Diskussionen konnten die Turniere mit strengen Auflagen ausgeschrieben und durchgeführt werden. Neben der 3G-Regel, den Hygiene-Regeln und durchgehender Maskenpflicht (auch am Brett) sowie Voranmeldung mussten sich alle vor Betreten des Bodensee-Gymnasiums testen. Die Testergebnisse waren negativ, alle konnten mit einem roten Bändchen am Arm die Schule betreten. Turnierleiter Martin Zebandt hatte alles bestens organisiert und insbesondere die Selbsttests vorbereitet und durchgeführt und wie gewohnt souverän die Turniere geleitet. Dafür erhielt er von allen Seiten allerhöchstes Lob. Die Turnierteilnehmer kamen aus 10 Vereinen, am meisten aus Weingarten (9 TN) und Markdorf (7). In den fünf Altersklassen ging es um die Qualifikation für die Bezirksjugendeinzelmeisterschaft. Die jeweils ersten sechs Plätze (unabhängig vom Geschlecht) berechtigen zur BJEM, die voraussichtlich vom 27. - 29. De zember 2021 in der JuHe Biberach stattfinden wird.

Vom Schachclub Lindau konnten sich drei Jugendliche qualifizieren: Simon Baron (geteilter 2. - 5. Platz in der Alterklasse U18), Oliver Strößenreuther (5. Platz U16) und Nikita Pavlov (6. Platz U12). Zwei Lindauer Schüler konnten auf Grund von Corona-Quarantäne leider nicht teilnehmen. Die Sieger der einzelnen Altersklassen erhielten einen Pokal: Erik Bravo Granstöm (U18, SK Markdorf), Tim Neumüller (U16, SV Weingarten), Miron Bork (U14, SV Wein garten), Martin Rul (U12, SK Markdorf), Albert Rul (U10, SK Markdorf) und Antonia Bork (U8, SV Weingarten).