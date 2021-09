Endlich wieder Musik für Menschen machen!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf jeden Fall feiert das „runderneuerte“ Orchester nach dem Restart einen äußerst gelungenen Neubeginn. Das Schwäbische Jugendblasorchester ist zurück auf der Bühne. Live und in Farbe. Die Inselhalle Lindau gab dem ersten SJBO-Konzert nach anderthalb Jahren Live-Pause einen würdigen Rahmen. Die vor wenigen Jahren modernisierte Halle war trotz des schönen Wetters und der gleichzeitig stattfindenden Landesgartenschau in Lindau gut gefüllt – auch wenn etliche leere Plätze zu verzeichnen waren. Dennoch war es ein Anblick, an den man sich nach den langen Monaten mit Lockdowns und Kontaktbeschränkungen erst einmal gewöhnen musste: Ein 55-köpfiges Orchester und hunderte Menschen als Publikum. Freilich konnten die Corona-Krise und ihre Auswirkungen gedanklich nicht ganz beiseite geschoben werden: Die Zuhörer waren angehalten, eine Maske zu tragen, am Einlass wurde der Impfstatus oder wahlweise ein aktuelles negatives Testergebnis überprüft, und die Konzertpause war auf ausschanklose zehn Minuten begrenzt worden.

Das alles tat der guten Laune und dem Hochgefühl, endlich wieder ein Live-Konzert hören zu können, überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil: Dem einen oder anderen Zuhörer wird bei den Vorträgen des Schwäbischen Jugendblasorchesters und angesichts der langen Zeit der Entbehrung solcher Genüsse ein wohliger Schauer über den Rücken gelaufen sein.

Das Orchester zeigte sich nach dem Restart – auch abgesehen von den neuen grauen Krawatten mit SJBO-Logo – runderneuert: Von den etwa 55 Musikern im „neuen“ SJBO waren 20 zum ersten Mal dabei. Knapp 40 Prozent des Orchesters feierte also ein Debüt. Und zu den Debütanten gehörte auch der Dirigent. Prof. Johann Mösenbichler durfte seine Tochter Dr. Verena Mösenbichler-Bryant bei diesem Konzert vertreten. Der Grund ist ein erfreulicher: Aufgrund ihrer Schwangerschaft konnte die neue ASM-Chefdirigentin das Konzert nicht selbst leiten. Dr. Verena Mösenbichler-Bryant war Anfang 2020 nach einem Probedirigat zur Nachfolgerin von Toni Scholl auserkoren worden.

Das nächste Probespiel für das SJBOfindet am 6. November in den Räumen des Musikvereins Lamerdingen (Landkreis Ostallgäu) statt. Interessenten, die im Schwäbischen Jugendblasorchester mitspielen möchten, können sich zu diesem Termin anmelden und werden nach einem erfolgreichen Vorspiel in den Musikerpool des SJBO aufgenommen. Alle notwendigen Informationen zum SJBO und zum Probespieltermin sind auf der ASM-Webseite abrufbar: www.asm-online.de.