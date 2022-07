Endlich wieder ein Voltigier-Wettbewerb

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. Juli fand das erste Mal seit drei Jahren wieder ein Tonnenpferd-Wettbewerb statt. Und sogar in der Nähe, nämlich in Leutkirch-Haid. Das Voltiteam der Reitergruppe Neuravensburg nahm mit großer Freude teil, Roswitha Ehrle mit 10 ihrer „Großen“ und Anna Sautier mit 6 ihrer „Minis“, von denen zwei (eine 4- und eine gerade 6-Jährige) erst seit kurzem dabei sind und vier waren noch nie auf einem Wettbewerb. Umso größer war die Aufregung und alle haben erstaunlich konzentriert geturnt!

Es ging los mit den Einsteiger Einzeln, das heißt Kinder, die alleine eine einminütige Kür turnen und noch nie auf einem Leistungssport-Turnier waren. Hier gab es insgesamt 28 Starter, die nicht nach Altersgruppen getrennt gewertet wurden. Hier belegten von unseren „Großen“ Anna Vogler, Natascha Vogel und Ronja Loebich die ersten drei Plätze, dicht gefolgt von den anderen vom Voltiteam.

Danach gab es ein Einsteiger Doppel, auch hier überzeugten die Voltigiererinnen mit sauber geturnten und abwechslungsreichen Küren.

Anschließend gab es eine Mottokür, die „Kunterbunten Krümel“. Hier durften sich die Kinder ein Thema aussuchen und passende Kostüme und Musik dazu wählen. Sie entschieden sich für Lollipop mit bunten Kostümen. Hier machten nur die „Minis“ mit und die zwei Kleinsten von der anderen Gruppe, so dass hier 8 Kinder starteten. Zu ihrer großen Freude belegten sie den ersten Platz.

Als letztes starteten die „Großen“ im Kür-Cup, einer Gruppenkür und auch sie landeten auf dem ersten Platz.

Es war ein sehr gut organisiertes Turnier und die Stimmung war, sicher auch durch die lange, pandemiebedingte Pause, fröhlich und ausgelassen. Es war schön, wieder mit so vielen anderen Voltigierern zusammenzukommen, sich gegenseitig zu inspirieren und Kontakte zu knüpfen, oder aufzufrischen.