Endlich wandern wir wieder gemeinsam!

Nach langer coronabedingter Pause haben wir unser Wanderprogramm für die Senioren des Deutschen Alpenvereins wieder gestartet. Die erste gemeinsame Tour führte uns auf den „Alpgang“ bei Au im Bregenzer Wald. Trotz zunächst tiefhängenden Wolken erlebten wir bei wunderbarem Wanderwetter eine landschaftliche Zeitreise zwischen Heimgut, Viehweide, Berggut, Vorsäß, Alpe und Wildheumahd. In Steinen am Weg sind Texte zu Alpleben und Kulturlandschaft hinterlegt. Mit Begeisterung konnten wir die üppigen, mitunter seltenen Wildblumen auf den liebevoll extensiv gepflegten Wiesen bewundern. Erfüllt von reichhaltigen Eindrücken aus der Natur, bereichert mit Informationen aus dem Leben von Franz Michel Felder, dem Schriftsteller, Sozialreformer und Bauern aus Schoppernau, durften wir einen Wandertag mit großem Berg- und Natureindrücken genießen. Siebzehn glückliche Alpenvereinssenioren kehrten abschließend in einer jahrhundertealten Traditionsgaststätte ein.