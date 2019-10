Endlich reifen statt unendlich wachsen

Er ist Quer- und Vordenker, Mahner und Mut-Macher – nur eines ist er nach all den Jahrzehnten in der Öffentlichkeit nicht: Der Journalist und Autor Dr. Franz Alt ist weder langweilig noch energielos. Seine Botschaft, mit der er zur Tagung der Tiefenpsychologen nach Lindau gekommen ist, ist aktuell und klar: „Klimawandel kostet Geld, aber kein Klimawandel kostet uns die Zukunft.“

Als Vollblut-Journalist weiß Franz Alt, der von Margarete Leibig in der Inselhalle begrüßt wurde, was zu seinen Aufgaben gehört: Aufklärung – Aufklärung über Probleme und Aufklärung über Lösungen, so der langjährige TV-Moderator und lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Probleme: „Würde ich ihnen heute eine ökologische Tagesschau präsentieren, wären die Meldungen fatal. Auch heute werden wieder 150 bis 200 Tier- und Pflanzenarten ausgerottet, 30000 Hektar Wüste geschaffen, 150 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen.“ Die Liste der Schreckensmeldungen scheint endlos. „Unser Haus brennt – und was macht die deutsche Regierung? Sie bestellt die Feuerwehr für 2038 und diskutiert derweil über die Kosten des Löschwassers“, so der Redner.

Es könne nicht immer nur um ein „Immer-höher-immer-weiter“ gehen. Alt nennt den endlosen Wunsch nach Wachstum eine „Krebs-Philosophie“. Dabei sei nach einem gesunden Wachsen die Zeit des Reifens angebrochen. Aber: „Der Homo sapiens spielt Homo Dummkopf“, klagt Franz Alt. „Dabei sollten wir wissen: Es kann Menschenleben nicht geben, ohne Tiere und Pflanzen - entweder wir begreifen das, oder wir verschwinden wie die Dinosaurier. Das steht fest, das können wir nicht ändern.“ Die einzige Alternative: „Wir ändern uns.“ Eine Feststellung, die den Philosophen zu der Frage bringt: „Ist der Mensch wandlungsfähig?“ Ein Thema natürlich, für das er bei einer Therapeuten-Tagung das ideale Publikum hat, denn „Sie müssten sich ja einen anderen Beruf suchen, wenn Sie nicht glauben würden, dass wir Menschen wandlungsfähig sind“, bemerkt er mit einem Augenzwinkern.

Und so zeigt Franz Alt im zweiten Teil seines völlig frei gehaltenen Vortrages Ansätze, wie unsere Welt, wie das Klima vielleicht doch noch zu retten ist. Immer wieder betont er: „Die Probleme, die wir Menschen geschaffen haben, können wir Menschen auch lösen!“ Entscheidend für unsere Zukunft sei der Umgang mit den Energien. Und die Erkenntnis, dass „wir als Menschen Teil eines Ganzen, Teil der Natur sind“. Darum spricht er auch lieber von einer „Mit-Welt, als von einer Um-Welt“. Welche Verantwortung dahinter steckt, betonte er aber auch: „Wir sind die erste Generation, die dafür sorgen kann, dass in Afrika kein Kind mehr sterben muss. Welch’ Herausforderung!“

Alternative Energien müssten stärker zum Einsatz kommen: „Sonne und Wind - das sind Geschenke des Himmels“, so Alt, der bereits vor 25 Jahren das Buch veröffentlichte: „Die Sonne schickt uns keine Rechnung“. Und er wird nicht müde, für eine „sonnige Zukunft“ zu plädieren, denn „die Sonne schickt jeden Tag 15 000-mal so viel Energie zur Erde, wie die Menschen täglich weltweit verbrauchen“. Ergänzend seien Energiequellen wie Wind, Biomasse, Erdwärme und Wasserstoff eine echte Alternative zu Atomkraft, Erdöl und Kohle. „Alle Menschen haben ausreichend Energie, wenn wir es nur intelligent anstellen.“

Alleine fühlt sich Franz Alt in seinem Ringen um den Wandel nicht. So stellt er sich ausdrücklich hinter die Fridays for future-Bewegung: „Greta Thunberg war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat - und das ist eine tolle Leistung.“ Die Schulstreiks unterstütze er, denn: „Was hilft alle Schulbildung, wenn unser Planet kaputt geht?“ Und mit noch einem Menschen weiß Alt sich verbunden: Der Dalai Lama ist, spätestens seit die beiden gemeinsam den Fall der Berliner Mauer erlebten, sein Freund. Franz Alt hat mehrere Bücher mit ihm und über ihn veröffentlicht. Und er teilt seine Überzeugung: „Wir Menschen müssen lernen, dass alles mit allem verbunden ist.“

Dass der Mensch das eines Tages begreifen wird, daran glaubt der Theologe offenbar unerschütterlich, denn: „Die Geschichte der Menschen ist eine Geschichte des Wandels und wir haben nicht die eine Patentlösung, aber wir haben eine Palette an möglichen Lösungen.“