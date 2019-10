Endlich Priesterin sein

Die KEB-Lindau stellt vor: Jung, katholisch, weiblich – Jacqueline Straub - sie will katholische Priesterin werden. Am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr wird die in der Schweiz lebende Theologin, freie Journalistin und Autorin im Comboni-Missionshaus in Mellatz zu Gast sein. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“, schreibt Paulus in seinem Brief an die Galater (5,1). Aber hat er uns auch zur Gleichheit befreit? Ja, meint die bekannte Theologin Die KEB Lindau und die Comboni-Missionare Mellatz laden ein zu diesem Vortrag mit anschließender Diskussion aus der Reihe „Frau in der Kirche“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.