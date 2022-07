Endlich mal wieder ein Fest in St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Juni, nach zwei Jahren Corona-Pause durfte endlich wieder gefeiert werden. Wie immer startete der Tag mit dem Familiengottesdienst, es war ein bunter Blumenstrauss an musikalischer Vielfalt – die Gruppe „Spirit“ sowie die Jugendband „Sound of Joy“ und die Kleinsten, die „Song Kids“ übernahmen die musikalische Gestaltung. Dies passte auch gut zur Predigt von Pfr. Robert Skrzypek, der die Vielfalt und unterschiedlichsten Engagements in einer Gemeinde mit einem bunten Blumenstrauss, der nicht groß genug sein kann, verglich. Auch wurden im Rahmen des Gottesdienstes die scheidenden Pfarrgemeinderäte Silke Selzer, Werner Boss, Monika Halmo, Kerstin Klose, Florian Wiegand, Hans Vogel und Elke Bolsinger feierlich verabschiedet sowie der neue Pfarrgemeinderat kurz vorgestellt. Als symbolischen Dank für das gemeinsame „Köcheln“ erhielten die ausscheidenden ein Heiligenkochbuch und einen Kochlöffel und – weil ja auch weiterhin in der Pfarreiengemeinschaft gemeinsam gekocht werden sollte – überreichte Frau Fischer auch den neuen symbolisch einen Kochlöffel.

Bei schönstem Wetter konnte nun gefeiert werden. Für’s leibliche Wohl war reichlich gesorgt und man konnte sich das Essen zu den Klängen des Vororchesters der Musikschule „Wirbelwind“ schmecken lassen. Unterhaltsame Einlagen, wie von unserem Kindergarten „Bethlehem“, den „Song-Kids“ oder auch das Kasperletheater rundeten das Fest ab.

Besonders an diesem Pfarrfest war auch die Einladung aller neu zu gezogener Gemeindemitglieder der letzten Jahre. Einen Überblick über die Vielfalt in der Pfarrei konnte man über die liebevoll und kreativ gestalteten Stellwände sowie auch über die persönliche Vorstellung der Gruppen erhalten.

Viele Besucher, das abwechslungsreiche Programm sowie schönstes Sommerwetter trugen zur guten Stimmung bei und ließen die Freude am Feiern spürbar werden.

Vielen Dank allen, die zu diesem tollen Sommerfest beigetragen haben.