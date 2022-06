EnBW-Tochter übernimmt von Stadtwerken

Am 28. März diesen Jahres hatten die Stadtwerke Lindau und die NetCom BW GmbH öffentlich bekanntgegeben, dass die EnBW-Tochter künftig das Endkundengeschäft sowie den Netzbetrieb der Telekommunikation Lindau übernehmen wird. Bereits wenige Tage zuvor hatten beide Parteien die zur Übernahme relevanten Verträge unterzeichnet.

In den vergangenen Wochen arbeitete man nun gemeinsam an einem reibungslosen Betriebsübergang. Dieser wurde nach Mitteilung der Stadtwerke am 1. Juni erfolgreich abgeschlossen. Bei einem „Closing“-Termin freute sich Bernhard Palm, Sprecher der Geschäftsführung der NetCom BW, über diesen Schritt und dankte gleichzeitig für die sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die sich zwischen den beiden Häusern entwickelt hat: „Wir sind natürlich sehr glücklich darüber, dass wir den Übernahmeprozess in nur wenigen Wochen erfolgreich zu Ende führen konnten. Wie so oft bei derartigen Projekten mussten dabei einige Hürden überwunden werden. Dank des offenen Umgangs beider Seiten miteinander ist uns dies jedoch stets gelungen.“ Er bedankte sich bei Stadtwerke-Geschäftsführer Hannes Rösch für die Zusammenarbeit.

Mit dem Ende des Übernahmeprozesses erweitert die NetCom BW ihre Reichweite sowie ihre Kundenbasis erneut signifikant. Damit festigt das Unternehmen aus Ellwangen seine Position als einer der größten alternativen Netzbetreiber in Baden-Württemberg und dem angrenzenden Bayern. Gemeinsam mit den Stadtwerken Lindau, die sich nach der Übernahme wieder stärker auf ihre Kernkompetenzen fokussieren möchten, plant die NetCom BW auch zukünftig den Breitbandausbau in Lindau voranzutreiben. Planungen hierzu wurden bereits angestoßen.

Zunächst ist jedoch kurzfristig eine Anbindung der in Lindau vorhandenen Netzinfrastruktur an das Bestandsnetz der NetCom BW das Ziel. Kundinnen und Kunden in Lindau sollen zukünftig Zugang zu Services und den Produkten der NetCom BW erhalten. Bis dahin bleibt für die Bestandskundinnen - und kunden vor Ort jedoch alles unverändert.

Sie werden weiterhin im Rahmen der bestehenden Kundenverträge – Vertragspartner bleibt weiterhin die TK-Lindau – zum selben Preis und mit denselben Diensten versorgt. Ebenso wird die persönliche Beratung und Betreuung wie bisher aufrechterhalten werden.