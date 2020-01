Gelungener Auftakt in die neue Wettkampfsaison: Judokämpferin Emma Roither (Foto: roi) vom TSV Lindau hat die schwäbischen Meisterschaften in Memmingen im Eiltempo gewonnen. Die Zwölfjährige beendete in der Altersklasse U15 alle vier Begegnungen vorzeitig mit Haltegriff und Wurftechniken. Als schwäbische Meisterin hat sich Emma Roither für die südbayerischen Meisterschaften qualifiziert, die in Augsburg stattfinden. Sie war die einzige Starterin des TSV Lindau in dieser Altersklasse.