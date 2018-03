Emil Bernhard ist im Alter von 84 Jahren verstorben

Die graue Eminenz von Oberreitnau ist tot: Emil Bernhard verstarb am 1. März im Alter von 84 Jahren. Lindau verliert mit ihm einen engagierten Kommunalpolitiker und bis zuletzt wachen Begleiter der Lindauer Stadtpolitik, der sein geliebtes Oberreitnau maßgeblich geprägt hat.

Emil Bernhard wurde am 21. Februar 1934 in Oberreitnau geboren, wo er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder aufwuchs. Sein Vater hatte dort einen Fahrrad- und Motorradhandel. Als Emil Bernhard die Firma übernahm, handelte er zunächst mit Goggomobilen, wechselte später dann aber zu Renault. Mit unternehmerischem Geschick führte er das Autohaus Bernhard, das er 1994 an seine Söhne Klaus und Rainer übergab.

Seine Heimatstadt lag Emil Bernhard immer am Herzen. Nach der Eingemeindung am 1.1.1976 war er Ortssprecher von Oberreitnau im Lindauer Stadtrat. Zwölf Jahre lang, von 1978 bis 1990, saß er für die CSU im Stadtrat, auch als als Kreisrat war er aktiv. Aus dem Oberreitnauer Dorfleben war Emil Bernhard nicht wegzudenken: Er organisierte die Partnerschaft mit dem Schweizer Reitnau von 1965 bis 1985 und war 20 Jahre lang für das Adventssingen in Oberreitnau verantwortlich. Außerdem war er Mitbegründer des traditionellen Oberreitnauer Kinderballs in der Fasnet. Unvergessen, wie Emil Bernhard mit Frack und Zylinder den Gaudiwurm jahrzehntelang anführte - und das Dorfgeschehen aufs Korn nahm.

Als es vor rund 15 Jahren um die Zukunft des Oberreitnauer Freibades ging, meldete sich Emil Bernhard noch einmal zu Wort, indem er an die alten Verträge bei der Eingemeindung erinnerte: Seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass Oberreitnau noch heute ein eigenes Schwimmbad hat.

Familienmensch und hervorragender Sänger

Emil Bernhard war ein hervorragender Sänger. Mit seiner beeindruckenden Bassstimme war er lange Jahre eine tragende Säule des Lindauer Doppelquartetts, eines renommierten Klangkörpers. Das Lindauer Doppelquartett gestaltete über viele Jahre die beliebte Feierstunde in der Peterskirche am Heiligen Abend. Später organisierte Emil Bernhard diese Feierstunde. Er sang in verschiedenen Chören mit, war aber in seiner Freizeit auch gern auf seinem Segelboot.

Emil Bernhard war ein Familienmensch. Mit seiner Frau Anastasia, mit der er 54 Jahre verheiratet war, zog er vier Kinder groß und freute sich später über den Trubel, den die acht Enkelkinder ins Haus brachten. Der frühe Tod ihres ältesten Sohnes Klaus 2010 war ein schwerer Schicksalsschlag, der Emil Bernhard prägte.

Obwohl Emil Bernhard in den letzten Jahren gesundheitlich angeschlagen war, verfolgte er interessiert die Geschicke Lindaus und seiner Heimat Oberreitnau. Er ist hier nicht wegzudenken – auch wenn jetzt die Bank vor seinem Haus leer bleiben wird.