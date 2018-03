Elvis Musić vervollständigt Zecher Kinderfestverein

Ein bisschen Pech hat der neue Vorstand des Zecher Kinderfestvereins bei seinem allerersten Kinderfest am neuen Festplatz gehabt. Doch trotz des unpassenden Sturms und jeder Menge Regen „sind wir unterm Strich ganz zufrieden“, lautete das Fazit des Vorsitzenden Boris Kreutz. Allerdings will sich der Verein auf seinem Erfolg nicht ausruhen. Vielmehr will der Zecher Kinderfestverein all jenes verbessern, was letztes Jahr nicht so gut geklappt hat und auch noch ein paar Neuerungen einführen.

Hilfe bekommt der Vorstand dabei von Elvis Musić, den die Mitglieder des Vereins zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt haben und mit dem die Vorstandschaft nun komplett ist.

Zwei Tage vor dem Kinderfest war es ein Sturm, der das aufgebaute Zelt hat zusammenbrechen lassen und am Kinderfest selbst war es der Dauerregen. So wirklich von Glück gesegnet war das erste Kinderfest, das der neue Vorstand des Kinderfestvereins Zech veranstaltet hat, nicht. Allerdings hatte sich sehr bald herausgestellt, dass zumindest der Wechsel des Veranstaltungsortes vom Sportplatz zum Hof zwischen Grundschule und Turnhalle eine gute Entscheidung gewesen war. Deshalb kam der Vorsitzende Boris Kreutz zu dem Schluss: „Für´s erste Mal war es eine gute Geschichte.“ Und auch den Ortswechsel bereute er nicht, sondern betonte: „Wir werden da bleiben.“

Theater in der Turnhalle

Dankbar zeigte sich Boris Kreutz der Schule gegenüber, die kurzfristig ihr Foyer zur Verfügung gestellt hatte, damit die Kinder ihre Spiele nicht im Regen absolvieren brauchten. Was seiner Meinung nach jedoch nicht besonders gut geklappt hatte, sei die „Kommunikation“ bezüglich der Aufführung des Theaterstücks gewesen. Diese habe die Schule wegen des Regens kurzerhand in die Turnhalle verlegt. Was zur Folge hatte, dass kein Teppich verlegt worden war und die hinteren Reihen das Gesprochene nicht verstanden hätten. „Das war schade, denn es war eine tolle Aufführung, aber sie wurde zu wenig wahr genommen“, bedauerte Kreutz und wünschte sich für das nächste Mal eine „bessere Kommunikation für eine bessere Organisation“. Gut angekommen sei der neue „Lady´s Corner“ im Hof, der mit seinen Aperol Spritz´ und Hugos bei der Damenwelt gut angenommen wurde. Sei es in der Vergangenheit eher so gewesen, dass abends die Mütter mit den Kindern nach Hause gegangen seien, während die Väter beim Bier noch gefeiert hätten, wären letztes Jahr mehr Frauen geblieben.

Schankwart braucht mehr Platz

Weil auch die Stehtische, sowohl im Ladys Corner als auch im Bierbereich großen Anklang gefunden hatten, plädierte Kreutz dafür, beim nächsten Fest mehr davon aufzustellen. Auch soll der Bierbereich größer ausfallen, denn es hatte sich gezeigt, dass der Schankwart mehr Platz brauche. Ändern will Kreutz auch die Kassensituation. Statt einer zentralen Kasse für Essen, Trinken und Pfandrückgabe schlug er vor die Getränke an den jeweiligen Ständen zu kassieren. Auch in die Fahrgeschäfte will er mehr Klarheit bringen. Weil es zur Verwirrungen und Unmut geführt hatte, sollen künftig Schilder am jeweiligen Fahrgeschäft darauf hinweisen, wie viele Gutscheine die Kinder abgeben müssen. Intensivieren und weiter ausbauen möchte Kreutz die Zusammenarbeit mit der Schule, dem Treffpunkt Zech sowie dem Jugendzentrum Fresh. Angesichts der Tatsache, dass das Kinderfest auch künftig im Hof der Schule stattfinden soll, haben die Mitglieder zudem beschlossen, dass sich der Verein zwei Zelte für je ungefähr 800 Euro kauft. Eine wesentliche Neuerung wird künftig sein, dass es nur noch zwei statt drei Fahrgeschäfte geben wird: Ein traditionelles Karussell für die kleinen Kinder und etwas Aufregenderes für die größeren. Dafür soll jedoch noch etwas zum Staunen hinzukommen, etwa ein Zauberer, der das Kinderfest für die Kinder noch „zauberhafter“ werden lässt, wie Kreutz vorschlug.

Ebenso Spiele, die weder Geld noch Gutscheine kosten. Etwas Neues in Sachen Musik auszuprobieren, dafür stimmten zudem die knapp 30 Mitglieder bei der Versammlung. Zwar waren sich Kreutz wie auch Geschäftsführer Knut Waldow einig, dass zum traditionellen Kinderfest eine traditionelle Musikkapelle gehöre. „Schlecht wird´s nur, wenn wir auf die Halle ausweichen müssen“, gab Kreutz zu bedenken und sprach damit den Platzmangel sowohl im Hof als auch in der Halle an. Deshalb stellte er zur Diskussion, ob künftig eine Blaskapelle in kleiner Besetzung nachmittags spielen solle und abends ein Trio mit E-Gitarre. Die Mitglieder stimmten letztendlich einstimmig für die moderne Variante. „Wenn´s nicht angenommen wird, kann man´s immer noch wieder ändern“, meinte Roland Manz.

Lob bekam der neue Vorstand für sein erstes Kinderfest am neuen Ort von seinem Vorgänger. „Ich muss euch loben, wie ihr das gemeistert habt“, fand Sigfried Gerstenbrand. Und auch die Finanzen, die der Geschäftsführer vorlegte, zeugten davon, dass das Fest nicht ins Wasser gefallen war. Waldow rechnete vor: „Mit 9024 Euro Ausgaben und 9079 Euro Einnahmen sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen.“