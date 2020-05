Elmar Stegmann zum Vorsitzenden des Bezirksverband Schwaben gewählt

Der Bezirksverband Schwaben im Bayerischen Landkreistag hat sich bei seiner Arbeitstagung in Dillingen an der Donau neu aufgestellt. Der Lindauer Landrat Elmar Stegmann wurde einstimmig zum Vorsitzenden und damit zum Sprecher der schwäbischen Landräte gewählt, wie der Verband mitteilt. Stegmann folgt damit auf Hubert Hafner aus Günzburg, der zum Monatsende nach 24 Jahren als Landrat von Günzburg in den Ruhestand tritt. Zu Stegmanns Stellvertreter wurde der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger gewählt.

Neben den Neuwahlen stand auf der Tagesordnung der Austausch der amtierenden und neugewählten Landkreischefs mit Regierungspräsident Erwin Lohner über die aktuelle Coronalage. Während derzeit die Landratsämter mit ihren Gesundheitsämtern und weiteren Fachbereichen die Hauptarbeit bei der Bekämpfung der Pandemie leisteten, müsse man sich jetzt auch auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen nach Corona einstellen, so Landrat Stegmann. Denn eines ist für den neuen Bezirksvorsitzenden klar: „Einbrechende Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Soziallasten werden zu erheblichen Mehrbelastungen in den kommunalen Haushalten führen.“ Hier seien der Bund und der Freistaat Bayern gefordert, einen finanziellen Schutzschirm auch über die Kommunen zu spannen.

„Neben den Hilfs- und Rettungspaketen für die Wirtschaft dürfen die Kommunen nicht aus den Augen verloren werden“, betonen die Landkreisvertreter. Zusätzlich zu den Kosten, die unmittelbar für die Krisenbewältigung anfallen, rechnen die Landräte mit erheblichen Mehraufwendungen im Bildungs- und Betreuungsbereich sowie für die soziale Sicherung und die Jugendhilfe. Neue Unterrichtsformate wie Homeschooling bedürfen weiterer Investitionen.