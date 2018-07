Elisabeth Geschwentner stellt aus

Die Berufskünstlerin Elisabeth Geschwentner malt farbenprächtige Landschaften und Naturbilder. Die ausdrucksstarken Werke zeigen Motive des Menschseins in allen Facetten. Geschwentner verwandelt Glasobjekte durch ein Wechselspiel von Transparenz und Opazität aus Licht zu wertvollen Unikaten. Diese sind bei ihrer Ausstellung unter dem Titel „Farbenpracht in Bild und Glas“ von Montag, 16. Juli, bis Sonntag, 29. Juli, täglich von 10 bis 12 Uhr und von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Konferenzraum Haus Stedi in Nonnenhorn, Seehade 2, zu sehen. Weitere Infos gibt es auch online unter www.bildkunst-glasmalerei.de. Der Eintritt frei. Foto: Veranstalter