Elftklässler gehen über und durch Brücken

Am 14. Juli hatte die 11. Klasse der Ausbildungsrichtung Technik der FOSBOS Lindau im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung die einzigartige Gelegenheit, die Autobahnbrücke Obere Argen zu besichtigen. Geführt von Karl-Heinz Keck, Kreisheimatpfleger für den Landkreis Lindau und begleitet von unseren beiden Meistern Samuel Keck (Holz) und Winfried Griesmann (Metall), ging es über einen Zwischenstopp bei der Alten Holzbrücke in Schwarzenbach-Neuravensburg aus dem späten 18. Jahrhundert zum Wiederlager der Autobahnbrücke.

Dort verschaffte uns Florian Baumann, Streckenwart der Autobahnmeisterei in Wangen, freundlicherweise Zugang und gewährte uns noch so manchen weiteren Einblick in dieses „in Deutschland absolut einzigartige Bauobjekt beispielloser Ingenieursarbeit“, so Karl-Heinz Keck.

Tatsächlich handelt es sich um eine Mischung aus Spannbetonbrücke, circa 350 m und im Anschluss gut 350 m Stahlbrücke im südlichen Teil, die sich beide über der Oberen Argen in einer Dehnfuge treffen. Das besonders Kuriose der nach circa 5-jähriger Bauzeit 1990 fertiggestellten Brücke ist die Tatsache, dass die Stahlbrücke quasi wie ein extrem langes Sprungbrett über den Rand des Tals hinausragt, in erster Linie gehalten von einem Pylonen über den 12 Stahlseile laufen, die durch die Brücke hindurch unter der Brücke weiterverlaufen und diese so von unten spannen und zwar bis auf eine Länge von eben gut 250 Länge.

Unter der Brücke, gewissermaßen in deren Bauch beziehungsweise vielmehr ein dunkler Tunnel aus zunächst Stahl und dann später Beton, liefen wir gefühlt circa 1,5 m unter den oben vorbei donnernden LKWs bis gut über die Mitte der Brücke hindurch. Dabei kam U-Boot-Feeling auf und es ruckelte manchmal ordentlich in mitunter luftiger Höhe von ungefähr 40 m. Alles in allem eine irre Erfahrung und höchst informativ von Karl-Heinz Keck vorgestellt.

Wieder am Ausgangspunkt angelangt schnappten unsere Techniker sich ihre in unserer Holzwerkstatt selbst gefertigten Strandstühle und grillten am zauberhaft idyllischen Ufer Würstchen und Steaks in ebenfalls vor Jahrzehnten in unser Metallwerkstatt geschweißten und geschmiedeten kleinen Grills. Ein gelungener Abschluss und vielen Dank an die Autobahnmeisterei und unsere Meister, die uns diese Exkursion ermöglichten.