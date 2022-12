FOTOS: Elf Bands und Solokünstler spielen beim Songcontest

Beim Songcontest im Club Vaudeville haben sich am Freitagabend elf Bands gemessen. Das Publikum hat am Ende drei Sieger gekürt.

Mit den Worten „Endlich wieder Songcontest!“ begrüßten die Moderatoren Harald „Dirty Harry“ Steinle und Jörg „Judge“ Bilger rund 500 Gäste zur vorweihnachtlichen Traditionsveranstaltung im Club Vaudeville. Damit ist es auch eines der allerletzten „Endlich wieder“ für den Club Vaudeville, nachdem er im Sommer das Stadtfest und das Umsonst-und-Draußen-Festival veranstalten konnte.

Beim Songcontest hat jede Band neun Minuten Zeit. Wie sie diese Zeit auf der Bühne ausfüllen, ist ihnen selbst überlassen. Der junge Hip Hopper Carlo Carlito eröffnete den Abend mit dem selbstgeschriebenen Titel „Shaytan“. Damit setzte er den Trend für einen musikalisch abwechslungsreichen Abend, bei dem die zum Teil sehr spontan aufgesprungenen Künstlerinnen und Künstler zum Großteil eigene Kompositionen vortrugen. Die zwei Moderatoren führten in ihrer gewohnt lustigen und spontanen Art durch ein knapp zweistündiges abwechslungsreiches und teils hochkarätiges Programm, schreibt der Club Vaudeville in einer Pressemitteilung.

Newcomer und Profis

Mit dabei waren Newcomer wie AliG, aber auch Routiniers und Profimusiker wie Stardog Champion. Außerdem feierte die Lindauer Band Black Schnitzelhaus ihre Reunion. Mit dabei waren auch Songcontest-Dauergäste wie Der Defekte Schwiegersohn, Club Leandidas und natürlich Die J and the WHASS Band. Stilistisch wurde dem Publikum ein breites Spektrum geboten. Es reichte von „Metalcore mit Trap-Einflüssen für Leute mit schlechter Laune“, wie The Dissapointing Truth ihre Musik selbst beschreiben, über Hip Hop bis zu Singer-Songwriter-Stücken. Auch Coverbands waren dabei.

Die teilweise ehrenamtlich arbeitende Techniker-Crew baute in kurzen Pausen die Bühne um und passte sie auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Musiker an. Ob Solokünstler oder komplette Bands mit Schlagzeug, Bass, Gitarren und Bläsern: In Rekordgeschwindigkeit war die Bühne für den nächsten Auftritt bereit.

So stimmt da Publikum ab

Am Ende entschied das Publikum über den Sieger. Dazu kamen die Bands nochmal auf die Bühne. Dabei wurde ein kurzer Mitschnitt ihres Auftritts abgespielt – und der Applaus gemessen. Die drei ersten Plätze gehen in diesem Jahr an Die J and the WHASS Band, die schon fast als Dauersieger bezeichnet werden können. Sie haben den Songcontest schon mehrmals gewonnen – nur weiß inzwischen keiner mehr, wie oft genau.

Auf Platz zwei schaffte es die extra für diesen Abend wiedervereinigte Band Black Schnitzelhaus. Und auf Platz drei kam der Singer-Songwriter, der seinen Auftritt fast verpasst hätte: Der Defekte Schwiegersohn.

Wie es beim Songcontest Tradition ist, hatte die Siegerband die Ehre, die Aftershowparty mit einer ausführlichen Zugabe zu eröffnen. Danach war noch lange nicht Schluss. Das Publikum feierte mit den DJs Tony Bulletproof und Evil Mate Attack weiter.