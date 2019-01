Elektronikschule stellt sich vor

Die Elektronikschule Tettnang stellt am Montag, 4. Februar, ab 19 Uhr ihr breitgefächertes Angebot in der Aus- und Weiterbildung vor. Interessant ist dies sowohl für Schülerinnen und Schüler, die 2019 die Schule abschließen, als auch für Fachkräfte, die sich nach der Ausbildung weiterbilden möchten.

Die Elektronikschule ist eine staatliche Schule des Landes Baden-Württemberg, Schulträger ist der Bodenseekreis. Hier werden etwa 900 Schülerinnen und Schüler aus dem Gebiet zwischen Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau von 70 Lehrern unterrichtet.

Das Angebot der Schule ist vielfältig. Ein Angebot für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss wie beispielsweise Realschule ist das Berufskolleg in Vollzeit. In dem zweijährigen Berufskollegs bietet die Schule Ausbildungen zum Assistenten in den drei Bereichen Elektrotechnik, Informations- und Kommunikationstechnik und Technische Dokumentation an. Parallel dazu besteht die Möglichkeit, durch ein Zusatzprogramm die Fachhochschulreife zu erwerben.

Im einjährigen Berufskolleg Technik I erhalten die Schüler eine breite Grundbildung im Bereich Technik, wodurch sie ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz verbessern können. Bei entsprechenden Leistungen kann im zweiten Jahr an der Elektronikschule das Berufskolleg Technik II mit dem Fachhochschulreifeabschluss und der Assistentenausbildung besucht werden.

Für Schüler mit mittlerem Bildungsabschluss und dualer Ausbildung oder Assistentenausbildung gibt es die Möglichkeit, die Technische Oberschule zum Erwerb des Abiturs zu besuchen.

Der Techniker in den verschiedenen Fachrichtungen ist ein Angebot für Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung und Berufspraxis. Diese Weiterbildungen werden zweijährig in Vollzeit oder vierjährig berufsbegleitend angeboten. Der Abschluss bietet neben dem Einstieg in die mittlere Führungsebene die Möglichkeit zum bundesweiten Studium an Fachhochschulen.