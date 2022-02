Elektro-Eismaschine für die Eissportarena Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die neueste Investition des Fördervereins ist eine neue Eismaschine, denn die beiden alten Zambonis waren schon sehr in die Jahre gekommen und hatten daher unter anderem einen hohen Reparaturaufwand. Um bewusst weniger Emissionen zu produzieren, entschlossen sich die Verantwortlichen nach eingehender Analyse, dann auch für eine Elektro-Eismaschine der Firma W.M. Ice Technics aus Südtirol. Geschäftsführer Florian Grieger und Eismeister Harald Schmode reisten dafür extra eine Woche nach Südtirol um beim Zusammenbau der Eismaschine mitzuwirken und um später einmal kleinere Reparaturen selbst durchführen zu können.

Die neue Elektro-Eismaschine besitzt einen 29 KW Elektro-Antrieb und ersetzt die Verbrenner Zamboni, welche bisher im Einsatz war. Die „Mammoth“ der Firma WM reduziert zudem die bisherigen Emissionen um rund 3 Tonnen pro Jahr und gegebenenfalls auslaufendes Benzin ist kein Risiko mehr für den nahegelegenen Bodensee. Dieser Quantensprung in der Technik bringt höhere Effizienz und zudem sind Elektromotoren generell wartungsärmer als Verbrenner, was sich wiederum positiv auf die Instandhaltungskosten auswirkt. Die Eisbereitungszeit wird durch die neue Maschine ebenfalls um gut 30 % reduziert, was beim Publikumslauf und den Eisdiscos mehr Eiszeit für die Gäste der Eissportarena bedeutet. Die optimierte Wasseraufbringmethode garantiert besseres Eis für die Vereine und den Publikumslauf, reduziert dazu noch den Wasserverbrauch und in dessen Folge auch den Energiebedarf.

Christoph Cosalter, 2. Vorstand des Förderverein dazu: „An der veralteten, energetisch suboptimalen Infrastruktur können wir derzeit wenig ändern. Allerdings haben wir gemeinsam mit der Stadt Lindau die Investitionen in die LED Lichtanlage und die elektrische Eismaschine sowie weiterer kleinerer Maßnahmen Möglichkeiten gefunden die notwendige Energie Schritt für Schritt zu reduzieren.“

Die Eismaschine sorgte bei ihren ersten Einsätzen während des Publikumslaufs und bei den Heimspielen der Islanders, durch den extrem leisen Elektroantrieb, für staunen und Begeisterung. Die vielen Fragen von Gästen und Zuschauern zur neuen Maschine beantworten die Eismeister immer gerne.