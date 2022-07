Konflikt bei Nobelpreisträgertagung: Ein Dutzend Studenten verlässt den Saal

Nur zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen durften Vorträge halten

In den sozialen Netzwerken wie Twitter diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei der diesjährigen Nobelpreisträgertagung in Lindau waren, darüber, warum dort nur so wenige Frauen Vorträge über ihre Arbeit halten durften. Für die Teilnehmenden ist es meist eine große Ehre, anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern ihre Forschung zu präsentieren. „In der Tat waren für die Next Gen Science Sessions am Ende nur zwei von vierzehn Präsentierenden Frauen, wobei die Auswahl in einem aufwendigen Peer-Review-Verfahren stattfand (Bewertung der eingereichten Abstacts durch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler)“, schreibt Wolfgang Haaß, Sprecher der Lindauer Nobelpreisträgertagungen. „Dessen einziges Bewertungskriterium war die Qualität der eingereichten Abstracts.“ Die Bewertung sei ohne Berücksichtigung des Geschlechts erfolgt, und eine andere Verteilung hätte in diesem Fall nur über eine Quotenregelung hergestellt werden können. „Es sei aber darauf hingewiesen, dass in früheren, ähnlichen Verfahren, die Geschlechterverteilung gleichmäßig war, oder auch zu Gunsten von Frauen ausfiel.“ Bei der diesjährigen Tagung waren laut Haaß 54 Prozent männliche, 45 Prozent weibliche und ein Prozent diverse Teilnehmer. In der vergangenen Woche trafen in Lindau rund 500 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf etwa 30 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger. Weitere Teilnehmende aus der ganzen Welt waren online zugeschaltet.