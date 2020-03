Eissportarena vermeldet neuen Besucherrekord

Mitte März endet die Saison 2019/2020 in der Eissportarena mit einem Besucherrekord. Zählte der Verein in der Saison 2018/2019 insgesamt 62 500 Besucher, wurde nun die 65 000-Besucher-Marke geknackt, teilt der Förderverein der Eissportarena mit. Familie Thommes aus Lindau erhält als kleines Dankeschön für den Besuch der Eissportarena eine Familienkarte für die nächste Saison.

Die letzten Runden auf dem Eis können am Samstag, 14. März, gedreht werden: Von 13.30 bis 16.30 Uhr findet die Kinderdisco statt. Die Eisdisco für Jugendliche und Erwachsene ist am Samstag wie gewohnt von 19.45 bis 22 Uhr geöffnet. Am (Wahl-)Sonntag, 15. März, sind alle zum kostenlosen und etzten Publikumslauf in dieser Saison eingeladen. In der Eissportarena können Schlittschuhe ausgeliehen oder geschliffen werden. Das Team vom Eisstüble bietet an dem Tag Leckereien für Groß und Klein an, wie der Förderverein weiter mitteilt.