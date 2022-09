Eissportarena startet mit Eisdisco in die Saison

Nachdem die Teams der EV Lindau Islanders, des Eiskunstlaufverein Lindau sowie zahlreiche Hobbyteams schon seit Tagen in der Eissportarena spielen und trainieren, hält mit der Eisdisco am Samstag, 1. Oktober, ab 19.45 Uhr nun auch das Publikum wieder Einzug in die Eissportarena Lindau. Damit wird die Saison 2022/2023 eröffnet. Der allgemeine Publikumslauf findet dann ab 22. Oktober wieder statt. Der Zutritt ist aktuell ohne jegliche Einschränkungen möglich, teilen die Verantwortlichen in einem Schreiben mit.

Die Publikumslaufzeiten, ab 22. Oktober, werden jedes Wochenende, samstags von 13.30 Uhr bis 16.15 Uhr und sonntags von 12 Uhr bis 16 Uhr sein. Unter der Woche ist Publikumslauf immer dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr möglich. Beim Publikumslauf an Donnerstagen, ist es zeitweise möglich, dass nur 2/3 der Eisfläche zur Verfügung stehen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Preise zur Eisdisco betragen für Erwachsene ab 17 Jahren sechs Euro und für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren 3,50 Euro, gegen Vorlage von Schüler- oder Studentenausweis gilt ebenfalls der Jugendlichen-Tarif. Für den Publikumslauf beträgt der Eintritt 4,50 Euro für Erwachsene ab 17 Jahren und drei Euro für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 16 Jahren. Das mit dem Schüler und Studentenausweis gilt auch beim Publikumslauf. Bei den Eismeistern können gegen ein Pfand auch für fünf Euro Schlittschuhe ausgeliehen werden. Laufhilfen für Kinder gibt es bei den Eismeistern ebenfalls für 2,50 Euro. Das Schlittschuhschleifen kostet 5,50 Euro bei stark korrodierten oder ganz neuen Kufen wir ein Zuschlag von zwei Euro erhoben.