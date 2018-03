Eiskälte legt Großbaustellen in Lindau lahm

Der Kälteeinbruch hat Folgen auf den Großbaustellen der Stadt. Nach Auskunft der Pressestelle werde es dadurch aber nicht zu nennenswerten Verzögerungen kommen.

Bei der Inselhalle sind vor allem die Arbeiten für den Stadtplatz betroffen. Der muss so weit hergestellt sein, dass dort am 8. März in einem Zelt das Lindauer Seminar der Firma JT-Elektronik stattfinden kann. Und das werde auch klappen, teilt Patricia Herpich von der Pressestelle auf Anfrage der Lindauer Zeitung mit. Weder im Langenweg noch bei der Thierschbrücke sind in dieser Woche wegen der Kälte Straßenbauarbeiten möglich. Die Arbeiten sollen am kommenden Montag wieder beginnen. „Wir gehen davon aus, dass dies keine Auswirkung auf die Fertigstellungstermine hat“, schreibt Herpich für die Unterführung.

Bei der Thierschbrücke wollten die Arbeiter eigentlich in diesen Tagen das Widerlager westlich der Schienen betonieren und mit dem Straßenbau beginnen. Beides ist auf den kommenden Montag verschoben. Ab Dienstag sollen die etwa vier Wochen dauernden Arbeiten für den ersten Brückenpfeiler im Gleisbereich beginnen, danach folgt der zweite Pfeiler. In beiden Fällen gibt es Sperrpausen für den Zugverkehr, die mit der Bahn AG lange abgesprochen sind und die einzuhalten sind. Ab Mitte April werde die neue Thierschbrücke in Einzelteilen angeliefert und eingeschoben: „Die Baumaßnahme liegt im Zeitplan.“ Im Eichwald herrscht laut Herpich bei den Abrissarbeiten kein Zeitdruck: „Die Abrissarbeiten müssen bis Mitte Mai abgeschlossen sein. Und das schaffen wir gut.“