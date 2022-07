Eishockeytalent Kim Bürge steht vor einer großen Zukunft

Der deutschen U18-Eishockey-Nationalspielerin Kim Bürge ist eine große Ehre zuteilgeworden. Noch auf dem Rückflug von ihrer Weltmeisterschaftspremiere im US-amerikanischen Madison Anfang Juni bekam die 17-jährige Lindauerin die frohe Botschaft mitgeteilt: Sie wurde von der Internationalen Eishockey-Föderation ausgewählt, um eine Woche lang in Vierumäki in Finnland mit internationalen Spielerinnen trainieren zu dürfen. „Dieses Camp ist schon etwas Besonderes und keine gewöhnliche Maßnahme“, bekräftigt Maximilian Lang, Bürges Trainer beim EV Lindau.

Denn nur 18 Spielerinnen aus 90 Nationen durften bei dem Camp dabei sein. Eine Woche wurde im Juli in vier Teams trainiert und gespielt. Ziel war es, sich auszutauschen und zu sehen, wie andere trainieren, Teamgeist zu entwickeln und internationale Erfahrung zu sammeln. Erfahrung auf dem höchsten Level, die ihr auch schon ihre WM-Premiere bescherte. Sportlich lief es für das deutsche Team unbefriedigend. Trotz eines erfolgreichen Starts in der Top-Division 1A stand nach insgesamt vier Niederlagen am Ende der Abstieg zu Buche. Für Bürge war das ein frustrierender Moment. „Das ist natürlich kein schönes Gefühl und das will man auch nie wieder erleben“, meint die Angreiferin, die daraus aber auch Motivation schöpft: „Das ist auch ein Ansporn, nicht aufzugeben und weiterzumachen.“ Bei der nächsten WM im Januar soll wieder der Aufstieg in die Top-Division geschafft werden – das steht für Bürge außer Frage.

Kim Bürge bewegt sich national auf dem besten Niveau

Nützlich werden ihr diese internationalen Events für ihre weitere Karriere sein. Auch national wird sich Bürge nun verstärkt auf dem besten Niveau bewegen. Dort war sie schon vergangenes Jahr unterwegs, da sie beim ECDC Memmingen in der Fraueneishockey-Bundesliga schon mittrainierte. In der kommenden Saison wird sie nun aber fest zum Kader der Indians Frauen gehören. Die Allgäuerinnen zählen zu den besten Teams, und sind bereits dreimal deutscher Meister geworden und haben in der abgelaufenen Runde die Vizemeisterschaft errungen.

Bürge ist glücklich, dass sie dafür die Förderlizenz hat und in der nächsten Spielzeit sowohl für Lindau als auch für Memmingen aufs Eis darf. „Mein Fokus liegt aber mehr auf Memmingen als auf Lindau, weil es die Damen-Bundesliga ist und ich damit langsam reinwachsen kann“, sagt die Schülerin des Valentin-Heider-Gymnasiums in Lindau. Die leidenschaftliche Eishockeyspielerin lebt damit ihren Traum, so wollte sie schon immer mal für den ECDC Memmingen spielen. Das ist ihr spätestens seit 2019 klar. Die damals 14-Jährige wurde da zu einem Sichtungstraining ins Bundesleistungszentrum nach Füssen eingeladen, beeindruckte und sicherte sich die Teilnahme an einem Sichtungslehrgang. Auch dort überzeugte sie und absolvierte im gleichen Jahr ihr erstes U16-Länderspiel für Deutschland und fuhr mit zu den Olympischen Jugend-Winterspielen nach Lausanne.

Meilensteine, die sie in gewisser Weise auch ihrem knapp zwei Jahre älteren Bruder Reto zu verdanken hat. Durch ihn kam sie zum Eishockey. Fünf Jahre lang war sie nur Zuschauerin seiner Spiele mit ihren Eltern, bis sie als Achtjährige beschließt: „Wenn ich eh schon dauernd im Stadion bin, fange ich eben auch mit Eishockey an.“ Kurios: In der vergangenen Saison haben Kim und Reto beim EV Lindau zusammen in der U20-Mannschaft gespielt.

Lindauer Trainer Maximilian Lang traut ihr Großes zu

Das Lindauer Trikot trägt Bürge auch in der kommenden Spielzeit, aber vor allem will sie eben mit Memmingen in der Bundesliga aktiv sein. Ab August trainiert sie dreimal pro Woche in Memmingen und einmal pro Woche geht es mit dem EV Lindau nach Romanshorn oder Dornbirn aufs Eis. Ein anspruchsvolles Projekt, da noch viel mehr auf Bürge wartet. Jeden Monat ist ein fünftägiges Training für die Nationalmannschaft im Leistungszentrum in Füssen angesagt. Dazu kommt noch der wöchentliche Sommer-Trainingsplan der Nationalmannschaft, den Bürge zu bewältigen hat. Das ist ihr normaler Alltag, zusätzliche Termine folgen vor der Weltmeisterschaft oder anderen U18-Spielen mit der Nationalmannschaft – hilfreich ist da die enorme Unterstützung der Eltern Andreas und Bettina. Zudem strebt die deutsche U18-Nationalspielerin das Abitur an, Fehlzeiten in der Schule werden wohl kaum zu vermeiden sein. EVL-Trainer Maximilian Lang prophezeit ihr eine Top-Karriere: „Ich glaube an eine große Zukunft für sie. Sie hat sich sofort als Führungsspielerin gezeigt und gut trainiert und extra Trainingsschichten eingelegt“, sagt Lang, der sie seit eineinhalb Jahren trainiert. Besonders gefragt auf dem Eis ist Bürge wegen ihrer Schnelligkeit.

Für sich selbst hat sie einen Plan. Sie möchte im nächsten Jahr das Abitur schaffen und danach studieren. In der Saison 2022/2023 ist sie noch Teil der deutschen U18-Nationalmannschaft und Bürge weiß schon, wo sie in der Zukunft mal landen möchte: „Irgendwann in den nächsten Jahren will ich im Ausland spielen. Amerika oder Kanada wäre mein Traum.“