Eishockey-Oberliga Süd: Formstarke Islanders treffen auf Hochkaräter

Nach drei Siegen in Serie inklusive des furiosen Erfolgs gegen die Tölzer Löwen am zweiten Weihnachtsfeiertag wartet auf die EV Lindau Islanders nach einem spielfreien Mittwoch gleich ein weiterer Hochkaräter. Am Freitag (19.30 Uhr, live im kostenpflichtigen Stream auf SpradeTV) kommt mit dem Topteam des Deggendorfer SC der Tabellendritte der Eishockey-Oberliga Süd in die Lindauer Eissportarena am Eichwald. Das Spiel gegen die Donaustädter ist das zweite mit der Ferienaktion der Lindauer, in der alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren die Partie kostenlos verfolgen können. Zum Altersnachweis ist aber der Ausweis mitzubringen und am Eingang vorzuzeigen. Es wird auch wieder den Lucky Shot um 10.000 Euro geben.

Für die Lindauer stellt das Heimspiel eine echte Herausforderung dar. Trotz der eigenen Formstärke sind die Islanders im Duell zwischen dem Drittletzten und Dritten Außenseiter. Deggendorf präsentiert sich in der laufenden Saison bislang sehr stabil und ist nur in sieben von 28 Begegnungen ohne Zählbares geblieben. Damit liegen die Niederbayern im Soll, so lautet das Saisonziel des DSC, an der Tabellenspitze der Oberliga mitzumischen. Und das, obwohl Deggendorf aufgrund diverser Verletzungen oftmals mit einem dünnen Kader antreten musste. „Das muss man anerkennen“, betont der EVL in seiner Mitteilung.

Darum sollten die Lindauer ausgeruhter sein

Ausfälle bedeuten in einem eng getakteten Spielplan auch immer hohe Belastungen für einzelne Spieler. Genau das könnte Lindau am Freitag in die Karten spielen. Der Drittletzte sollte definitiv ausgeruhter sein, da er bislang nur 25 Saisonspiele absolviert hat und zudem – anders als der DSC – am Mittwoch spielfrei hatte. Deggendorf spielte gegen die EHF Passau Black Hawks und erlebte laut Trainer Jiri Ehrenberger „ein Derby mit allem Drum und Dran“. Vor 2666 Zuschauern mussten die Hausherren einiges investieren. Nach 48 Minuten stand es 1:1, was „nicht meiner Vorstellung entsprach“, sagte Ehrenberger in der SpradeTV-Pressekonferenz nach dem Spiel. Innerhalb von sieben Minuten schoss der DSC dann zwar eine 4:1-Führung heraus, doch Passau verkürzte auf 3:4 und sorgte damit für eine spannende Schlussphase. Deggendorf hat den knappen Vorsprung aber „über die Zeit gerettet“ und sicherte sich damit drei wichtige Punkte. „So viele Chancen und Schüsse aus dem Slot hatten wir die ganze Saison nicht“, zeigte sich Ehrenberger mit dem Offensivspiel zufrieden.

Das möchte der DSC auch in die Partie gegen Lindau transportieren – und daraus aber noch mehr Kapital schlagen. In Lindau erwartet den Dritten jedoch eine komplizierte Aufgabe. Die Islanders haben zuletzt mit großer Leidenschaft verteidigt und damit schon anderen starken Mannschaften der Liga wie dem SC Riessersee (4:3) und den Starbulls Rosenheim (2:3 nach Penaltyschießen) eine echte Aufgabe gegeben. Beide bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Lindau und Deggendorf waren zudem sehr umkämpft. Im ersten Duell dominierten die Inselstädter das Spiel sogar eigentlich, mussten sich aber am Ende dem kaltschnäuzigen Gegner mit 0:3 geschlagen geben. Die zweite Paarung in Deggendorf ging knapp mit 3:2 an den Favoriten. Nun soll es erstmals Zählbares für Lindau geben, das scheint auch mehr als realistisch zu sein. Mit dem Rückenwind aus drei Siegen in Folge ist bei den Islanders auch das Selbstvertrauen vor dem Tor wieder zurückgekehrt – phasenweise ist nun auch eine spielerische Leichtigkeit erkennbar. Und die Abwehr funktioniert besser. „Wir haben viel Defensivarbeit trainiert, das macht sich nun bezahlt“, wird EVL-Headcoach John Sicinski in der Lindauer Mitteilung zitiert.

Die spannende Kontingentspieler-Frage

Spannend wird wieder die Frage sein, auf welche drei Kontingentspieler er diesmal zählt. Gesetzt dürfte Verteidiger Skylar Pacheco sein, da der EVL in der Defensive aktuell kleinere Personalprobleme hat. Raphael Grünholz steht zwar vor seinem Comeback, dafür hat sich Patrick Raaf-Effertz beim 6:2 gegen die Tölzer Löwen an der Leiste verletzt. Arturs Sevcenko ist als bester Scorer momentan auch unverzichtbar, weshalb Sicinski wohl wieder vor der Frage steht: Ace Cowans oder Martin Mairitsch. Der EVL hofft gegen den DSC auch wieder auf seine Fans. Laut Mitteilung sorgten gegen Bad Tölz 671 Zuschauer für eine „grandiose Stimmung“.