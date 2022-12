Eishockey-Oberliga: Islanders fehlen die Goalies – Spiel in Weiden abgesagt

Das Gastspiel der EV Lindau Islanders an diesem Freitag bei den Blue Devils Weiden ist abgesagt worden. Die Islanders können nachweislich keinen einsatzbereiten Torwart stellen. Beide Vereine haben sich in Abstimmung mit dem DEB auf eine Spielverlegung geeinigt. Die Blue Devils und die Islanders informieren, wenn ein Nachholtermin gefunden wurde.

Nachdem bereits Matthias Nemec mit einer Oberkörperverletzung wochenlang außer Gefecht gesetzt wurde, verletzten sich kurzfristig auch alle drei anderen Goalies. Leon Doubrawa erlitt im Spiel gegen Garmisch eine Gehirnerschütterung und ist vorläufig krankgeschrieben. Dieter Geidl, Förderlizenzspieler aus Kaufbeuren, kam zwar am Donnerstag in Lindau an, wurde ab sofort wieder zurückbeordert. In Kaufbeuren fällt ein Torhüter verletzt aus, weshalb Geidl als Backup in der DEL2 einspringen muss. Timo Polzer ist beim Jugendtraining auf die Hand gefallen und erhielt einen Gipsverband angelegt.

Ob das Heimspiel der Islanders am Sonntag (4. Dezember/18 Uhr) gegen die Höchstadt Alligators stattfinden kann, ist aktuell in der Schwebe. Der Sportliche Leiter der Inselstädter, Milo Markovic, sucht nach einer Lösung. Wir halten Sie auf dem Laufenden.