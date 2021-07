Eishockey-Oberliga: Derbykracher zum Saisonauftakt

Nach den erfolgreichen Lizenzierungen aller Teams in den Oberligen Nord und Süd hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Freitag die Spielpläne für den Spielbetrieb der neuen Saison 2021/2022 veröffentlicht. Einen Höhepunkt zum Auftakt bescherte der DEB den EV Lindau Islanders. So empfangen die Islanders im ersten Saisonspiel am Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr den ECDC Memmingen zum Derby – im Lindauer Lager kam diese Nachricht sehr gut an.

„Dieser Spielplan verspricht Spannung pur vom ersten Spieltag an. Ein Derby zu Hause zum Start in die Saison ist natürlich ein absolutes Highlight“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der EV Lindau Islanders. „Die erste Begegnung wird unglaublich interessant für die Zuschauer sein, die dann hoffentlich wieder in die Stadien zurückkehren dürfen.“ Zwei weitere Derbys zwischen diesen beiden Mannschaften werden im Dezember ausgetragen. In beiden Fällen, sowohl am 10. Dezember (Freitag, 20 Uhr) als auch am 23. Dezember (Donnerstag, 20 Uhr) ist diesmal aber Memmingen der Gastgeber. Das vierte Aufeinandertreffen ist auf den 20. Februar 2022 (Sonntag, 18 Uhr) terminiert.

Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag

Einen Blick werfen die Lindauer zudem gerne auch auf das Programm zwischen Weihnachten und Neujahr. „Die Spiele zwischen den Jahren sind einfach super. Ein Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein Glücksfall“, freut sich Bernd Wucher, erster EVL-Vorsitzender. Wie beim Saisonauftakt gegen Memmingen hofft der Eishockey-Oberligist vom Bodensee insbesondere bei der Begegnung gegen die Black Hawks Passau in am 26. Dezember (Sonntag, 18 Uhr) auf die Zulassung von Zuschauern. Auch zum Jahresabschluss hat der EVL ein Heimspiel in der eigenen Eissportarena: Am 30. Dezember (Donnerstag, 19.30 Uhr) ist der Höchstadter EC zu Gast.

In der Oberliga Süd spielen in der kommenden Saison zwölf Teams. Eröffnet wird die Runde mit dem Duell zwischen dem SC Riessersee und den Starbulls Rosenheim am 7. Oktober. Abgerufen werden kann der gesamte Hauptrunden-Spielplan online unter: www.gamepitch.de/deb/oberliga/oberliga-sued/