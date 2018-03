Eishockey: Islanders überrollen die Panzerechsen

Die EV Lindau Islanders stehen mit einem Beim im Play-off-Finale um die Bayrische Meisterschaft. Nach dem 5:1-Erfolg (0:1, 3:0, 2:0) in Höchstadt könnten Lindauer schon am Sonntag (18. März, ab 18 Uhr) in der Eissportarena im Eichwald mit einem weiteren Erfolg den erneuten Endspieleinzug klarmachen.

Dabei hatte es nach dem ersten Drittel noch nicht nach einem derart klaren Erfolg für die Gäste ausgesehen. Vor 689 Zuschauern machte der Bayernligameister und Oberliga-Mitaufsteiger zunächst einmal mächtig Druck und ging nach sechs Minuten durch Oleg Seibel in Führung.

Zwar konnten die mitgereisten Lindauer Fans in der 13. Minute ebenfalls einmal jubeln – allerdings nur kurz, da der vermeintliche Ausgleichstreffer von den Schiedsrichtern aberkannt wurde, da er angeblich mit der Hand erzielt wurde.

Die Wende in einem schnellen und offensiv geführten Spiel kam dann im zweiten Durchgang. Nach 24 Minuten mussten die Islanders erstmals in Unterzahl ran – und machten das Beste draus: Jeff Smith fing einen gegnerischen Fehlpass ab, marschierte auf und davon, umspielte Alligators Keeper Carsten Metz und schoss zum 1:1 ein.

Danach waren die Lindauer das Team mit mehr Torchancen. Die wurden bei einer doppelten Überzahl zunächst vergeben. Als die Gastgeber wieder zu Viert waren, klappte es aber dann doch noch mit der Lindauer Führung: Simon Klingler verwertete einen Pass von Tenobi Fuchs zum 2:1 (31.) Für Klingler war es bereits das achte Play-off-Tor. Sieben Minuten später setzte Marco Miller noch einen Treffer drauf, als er einen Fehler von Metz zur 3:1-Pausenführung nutzte.

Im Schlussabschnitt versuchten die Gastgeber noch einmal alles, um dem Spiel eine Wende zu geben. Dies ließen aber die EVL-Defensive und der stark haltende EVL-Torhüter David Zabolotny nicht zu. Die Lindauer schafften auch immer wieder Entlastung und schlugen noch zweimal zu. Zunächst sorgte Florian Lüsch nach 54 Minuten für das beruhigende 4:1. Und als die Panzerechsen aus Höchstadt alles riskierten und schon drei Minuten vor dem Ende den Torhüter vom Eis nahm, sorgte Michal Mlynek für den 5:1-Endstand.

Nun können die Islanders am Sonntagabend vor heimischer Kulisse den notwendigen zweiten Sieg einfahren. Allerdings werden die Franken noch einmal mit Macht versuchen, das Saisonende zu verschieben und das entscheidende dritte Spiel zu Hause am Dienstag, 20. März, zu erreichen.

Sicher ist nur, dass am Sonntag noch nicht das letzte Spiel von Sascha Paul stattfinden wird. Der 30-Jährige hat angekündigt, seine Karriere nach dieser Saison, der zwölften im Islanders Trikot, zu beenden. Danach wird er mit Lindauern allerdings in anderer Funktion zusammenarbeiten. Welche das sein wird, werden die Islanders am Donnerstag, 22. März, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung bekannt geben. Wer also einen der größten Kämpfer im Lindauer Eishockey also auf jeden Fall noch einmal live erleben will, sollte am Sonntag in die Eissportarena kommen.